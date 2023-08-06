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Колос - Черноморец: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция
{Колос} - {Черноморец} ⚽ {06.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украина} на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Колос"
"Колос" и "Черноморец" в первых матчах нового чемпионата встречались с новичками лиги. Ковалевцы посетили столицу страны и расписали нулевую ничью с "Оболонью", а "моряки" на выезде уверенно победили "ЛНЗ". Для одесситов это будет вторая выездная игра в новом сезоне, пока арену в Ковалевке назвать для "Черноморца" фартовой нельзя: в трех очных встречах здесь "Колос" дважды победил и еще раз сыграл вничью.
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Чемпионат Украины. 2-й тур
6 июля. Начало в 17:00
"Колос" - "Черноморец"
Трансляция – MEGOGO
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