  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - Черноморец: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Черноморец: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

{Колос} - {Черноморец} ⚽ {06.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украина} на UA-Футбол

Колос - Черноморец: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция

Фото: пресслужби ФК "Колос"

UA-Футбол
Новина українською

"Колос" и "Черноморец" в первых матчах нового чемпионата встречались с новичками лиги. Ковалевцы посетили столицу страны и расписали нулевую ничью с "Оболонью", а "моряки" на выезде уверенно победили "ЛНЗ". Для одесситов это будет вторая выездная игра в новом сезоне, пока арену в Ковалевке назвать для "Черноморца" фартовой нельзя: в трех очных встречах здесь "Колос" дважды победил и еще раз сыграл вничью.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 2-й тур
6 июля. Начало в 17:00
"Колос" - "Черноморец"
Трансляция – MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Колос - Чорноморець дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Калитвинцев: Мне понравилось, как дисциплинированно и по-мужски работала наша команда
yellow-arrow
УПЛ. Днепр-1- Полесье 2:1. Жизнь после Довбика
yellow-arrow
Зоря - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде