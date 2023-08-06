Колос - Черноморец: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция

"Колос" и "Черноморец" в первых матчах нового чемпионата встречались с новичками лиги. Ковалевцы посетили столицу страны и расписали нулевую ничью с "Оболонью", а "моряки" на выезде уверенно победили "ЛНЗ". Для одесситов это будет вторая выездная игра в новом сезоне, пока арену в Ковалевке назвать для "Черноморца" фартовой нельзя: в трех очных встречах здесь "Колос" дважды победил и еще раз сыграл вничью.

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Чемпионат Украины. 2-й тур

6 июля. Начало в 17:00

"Колос" - "Черноморец"

Трансляция – MEGOGO