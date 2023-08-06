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Полтавский клуб стартует в УПЛ. Составы команд на матч Рух - Ворскла
В еврокубках не удалось, смогут ли в Премьер-лиге?
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Сегодня в рамках второго тура УПЛ встречаются львовский "Рух" и полтавская "Ворскла". Гости впервые выходят на матчи Премьер-лиги сезона 23/24. Первый матч тура "ворскляне" должны были сыграть против "Днепра-1". Но поединок был перенесен из-за еврокубковых встреч обоих клубов.
"Рух" в первом туре одержал победу над "Зарей" со счетом 2:1.
Победная серия "Ворсклы" продолжается в УПЛ 5 игр и до повторения клубного рекорда еще один матч.
Беспроигрышная серия львовского клуба в матчах с полтавчанами длится 3 игры: победа и 2 ничьи.
VBET Лига. 2-й тур
06.08.2023. Воскресенье, 19:00
"Арена Львов", Львов
Составы команд:
"Рух": Ледвий Дмитрий, Сыч Алексей, Слюбик Богдан, Дидык Роман, Роман Виталий, Эдсон, Притула Остап, Сапуга Марко (К), Теслюк Денис, Рунич Василий, Климчук Юрий
"Ворскла": Исенко Павел, Скляр Александр (К), Юрченко Владлен, Степанюк Руслан, Павлюк Евгений, Крупский Илья, Бацула Андрей, Нестеренко Иван, Челядин Артем, Кане Ибрахим, Сантана
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