Полтавский клуб стартует в УПЛ. Составы команд на матч Рух - Ворскла

Сегодня в рамках второго тура УПЛ встречаются львовский "Рух" и полтавская "Ворскла". Гости впервые выходят на матчи Премьер-лиги сезона 23/24. Первый матч тура "ворскляне" должны были сыграть против "Днепра-1". Но поединок был перенесен из-за еврокубковых встреч обоих клубов.

"Рух" в первом туре одержал победу над "Зарей" со счетом 2:1.

Победная серия "Ворсклы" продолжается в УПЛ 5 игр и до повторения клубного рекорда еще один матч.

Беспроигрышная серия львовского клуба в матчах с полтавчанами длится 3 игры: победа и 2 ничьи.

VBET Лига. 2-й тур

06.08.2023. Воскресенье, 19:00

"Арена Львов", Львов

Составы команд:

"Рух": Ледвий Дмитрий, Сыч Алексей, Слюбик Богдан, Дидык Роман, Роман Виталий, Эдсон, Притула Остап, Сапуга Марко (К), Теслюк Денис, Рунич Василий, Климчук Юрий

"Ворскла": Исенко Павел, Скляр Александр (К), Юрченко Владлен, Степанюк Руслан, Павлюк Евгений, Крупский Илья, Бацула Андрей, Нестеренко Иван, Челядин Артем, Кане Ибрахим, Сантана