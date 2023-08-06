Колос-Черноморец 2:0. Замены сработали

Жара в Украине даже не планировала сходить на нет, поэтому поединок в Ковалевке обещал быть горячим во всех проявлениях. Одесситы еще ни разу не побеждали на стадионе "Колос", поэтому Роман Григорчук надеялся на трудолюбие ребят и крупицу чуда. Буквально с первых секунд хозяева поля попытались рвануть вперед и потревожить владения Билыка, но о какой-то конкретной опасности здесь говорить не стоит. "Колоски" имели еще несколько моментов, однако защита во главе с Салюком срабатывала на славу.

Игроки не показывали высоких скоростей, значительно большую ставку они делали на контактный футбол (и, соответственно, фолы), но Виталий Кривушкин позволял играть. После стартовой пятнадцатиминутки одесситы пытались совершать рывки. Они действовали значительно уже, чем ковалевцы, однако им было очень трудно пересечь центральную зону, а при каждой попытке идти в контратаку они обрезались. Персонал стадиона несколько перестарался с поливом газона, однако это влияло и на игроков "Колоса" — были заметны странные потери мяча и у них.

В целом первый тайм проходил довольно ровно. Не было ожидаемой активности от легионеров "Черноморца" — Иеде, Шпорна и Гучека — которые, по мнению коуча "черно-синих", еще не совсем адаптировались к стилю игры в УПЛ. Ситуацию могло изменить то самое чудо — защитник "Колоса" заблокировал удар Кузыка и мяч отскочил в руку, однако пенальти здесь и не пахло. Вполне очевидно, что судейский корпус даже не стал наказывать хозяев поля. Контакт мяча с рукой был второстепенным и непреднамеренным, поэтому рьяные апелляции "моряков" безосновательны. Зато под занавес первого тайма "горчичники" получили Бойчук и Гучек. Причем словенец глупо решил стелиться под предупреждение и добавлять головной боли как команде, так и тренеру.

Значительно лучше выглядела ситуация после возобновления игры: команды включились в борьбу, добавили в скорости, а Билыку и Фесюну пришлось по очереди спасать своих одноклубников. Интересно, что же здесь помогло больше — улучшение погоды или возможность освежиться для футболистов. Однако отмечаться какими-то острыми моментами не спешили, несмотря на возможности и единичные проверки на прочность обоих голкиперов. Зато силовая борьба продолжилась, и в нее уже включились Шпорн и Золотов. Несколько раз рефери наставлял этих легионеров на путь истинный, однако это не могло продолжаться вечно — перед ними все же засиял "желтый свет" после нарушений на своих половинах поля.

По крайней мере, так продолжалось до 76-й минуты. Тот же Шпорн мог исправлять карму и забивать, однако ему не удалось переиграть кипера "Колоса", а через минуту Велетень замкнул непревзойденный навес от своего одноклубника и открыл счет в матче. После этого "моряки" занервничали и пытались находить малейшую возможность отыграть один мяч, однако это приводило лишь к нарушениям и абсолютно ненужным карточкам для “черно-синих” (особенно стоит отметить стычку Билыка с Ориховским, за что кипер “Черноморца” получил желтую). А еще через 10 минут Цуриков расстрелял своего визави с нескольких метров и удвоил преимущество. Через мгновение Салабай довольно странно отреагировал на передачу и не довел счет до разгромного в очевидном моменте, но и этого было достаточно для победы.

"Колос" не забивал более 1 мяча еще с 14 апреля, однако на этот раз счет является справедливым результатом работы Ярослава Вишняка. Тот решил провести вдвое большее замен, чем в матче с "Оболонью", поэтому эта стратегия была обязана сработать. Роман Григорчук был вынужден оттягивать замены до последнего, поэтому узкая скамейка запасных сыграла с ним злую шутку. "Колос" тотально переиграл своего соперника: как по игре, так и по моментам.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Максим Чос (Киев)

Колос - Черноморец 2:0

Гол: Владислав Велетень 77, Андрей Цуриков 88

Колос: Кирилл Фесюн, Валерий Бондаренко, Никита Бурда, Александр Демченко (Олег Ильин 73), Андрей Цуриков, Павел Ориховский (Вадим Милько 85), Денис Безбородько (Антон Салабай 73), Валерий Лучкевич, Николай Золотов, Сергей Мякушко (Владислав Велетень 64), Андрей Богданов (Сергей Болбат 64)

Черноморец: Олег Билык, Виталий Ермаков, Лука Гучек (Андрей Штогрин 84), Орест Кузык, Йон Шпорн (Гай Хадида 84), Илья Путря, Богдан Бойчук, Александр Васильев, Максим Брагару, Ономиго Иеде Самсон, Владимир Салюк

Предупреждения: Андрей Богданов 54, Николай Золотов 61, Павел Ориховский 81 - Илья Путря 17, Богдан Бойчук 45, Лука Гучек 45+4, Йон Шпорн 66, Владимир Салюк 78, Олег Билык 80