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Рух - Ворскла: смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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{Рух} - {Ворскла} ⋇ {06.08.2023} ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽ Статистика ☝ Результаты ✌ Свежие новости футбола ✅ {Чемпионат Украины} на UA-Футбол

Рух - Ворскла: смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" прекрасно дебютировал в этом сезоне УПЛ победой над "Зарей". Гости впервые выходят на матчи Премьер-лиги сезона 23/24. Первый матч тура "ворскляне" должны были сыграть против "Днепра-1". Но поединок был перенесен из-за еврокубковых встреч обоих клубов.
Победная серия "Ворсклы" длится в УПЛ 5 игр и до повторения клубного рекорда еще один матч.

Беспроигрышная серия львовского клуба в матчах с полтавчанами длится 3 игры: победа и 2 ничьи.

Составы команд уже известны.

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Матч между "Рухом" и "Ворсклой" будет закрывать второй тур УПЛ. Поединок начнется в 19:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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