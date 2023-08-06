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Рух - Ворскла: смотреть онлайн матч УПЛ
{Рух} - {Ворскла} ⋇ {06.08.2023} ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽ Статистика ☝ Результаты ✌ Свежие новости футбола ✅ {Чемпионат Украины} на UA-Футбол
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
"Рух" прекрасно дебютировал в этом сезоне УПЛ победой над "Зарей". Гости впервые выходят на матчи Премьер-лиги сезона 23/24. Первый матч тура "ворскляне" должны были сыграть против "Днепра-1". Но поединок был перенесен из-за еврокубковых встреч обоих клубов.
Победная серия "Ворсклы" длится в УПЛ 5 игр и до повторения клубного рекорда еще один матч.
Беспроигрышная серия львовского клуба в матчах с полтавчанами длится 3 игры: победа и 2 ничьи.
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Матч между "Рухом" и "Ворсклой" будет закрывать второй тур УПЛ. Поединок начнется в 19:00.
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