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Зеленский: Культ русских кинжалов уничтожен навсегда. Это не поможет Москве

Премьер-лига
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ВСУ за время войны уничтожили более 3,5 тысяч самолетов, вертолетов и вражеских ракет

Зеленский: Культ русских кинжалов уничтожен навсегда. Это не поможет Москве

Zelenskiy Official

Новина українською

В ходе мероприятий по случаю Дня воздушных сил ВСУ президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины уничтожили культ российских ракет "Кинжал".

"Этот культ уничтожен навсегда. Наши воины со всей очевидностью доказали: если у защитников жизни есть казацкий характер, есть наши отечественные системы ПВО, есть ПВО наших партнеров, то у террористов нет никакого шанса. Никакие "Кинжалы" Москве не помогут", - поделился президент.

Также Зеленский рассказал, что во время полномасштабного вторжения РФ украинские воздушные силы совершили более 14 тысяч боевых вылетов и сбили более 3,5 тысячи самолетов, вертолетов и вражеских ракет и еще более 2 тысяч российских ударных дронов.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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