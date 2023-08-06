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Лалатович: Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом!?
Наставник луганской команды о поединке против команды Вернидуба
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Главный тренер луганской "Зари" Ненад Лалатович прокомментировал
– Трудно что-то говорить после такой игры. Как с "Рухом" хорошо играли первый тайм. Заработали ненужный пенальти в свои ворота перед перерывом. Во втором тайме такая же проблема, что и неделю назад – стояли вдали от игроков соперника. Не хватало Джордана. Снова красная карточка ненужная…. Два пенальти в наши ворота. Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом!?
Очень тяжело после такого поражения. Некоторым футболистам нужно понять, что они должны играть за "Зарю", а не за себя, вроде бы это частный матч.
– Два тайма вышли у вашей команды разными. Насколько процентов команда готова физически?
– Мы готовы не на сто процентов. Не хотим искать отмазок. Наша команда будет другой, когда вернутся травмированные игроки. Также нам нужен опорный полузащитник. Большей части команды не было с нами большинство сбора. К тому же была сильная жара. Очень трудно.
У луганской команды пока два поражения в текущем сезоне чемпионата Украины.
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