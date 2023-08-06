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Лалатович: Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом!?

Премьер-лига
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Наставник луганской команды о поединке против команды Вернидуба

Лалатович: Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом!?

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Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Ненад Лалатович прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 2-го тура УПЛ.

– Трудно что-то говорить после такой игры. Как с "Рухом" хорошо играли первый тайм. Заработали ненужный пенальти в свои ворота перед перерывом. Во втором тайме такая же проблема, что и неделю назад – стояли вдали от игроков соперника. Не хватало Джордана. Снова красная карточка ненужная…. Два пенальти в наши ворота. Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом!?

Очень тяжело после такого поражения. Некоторым футболистам нужно понять, что они должны играть за "Зарю", а не за себя, вроде бы это частный матч.

– Два тайма вышли у вашей команды разными. Насколько процентов команда готова физически?

– Мы готовы не на сто процентов. Не хотим искать отмазок. Наша команда будет другой, когда вернутся травмированные игроки. Также нам нужен опорный полузащитник. Большей части команды не было с нами большинство сбора. К тому же была сильная жара. Очень трудно.

У луганской команды пока два поражения в текущем сезоне чемпионата Украины.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Ненад Лалатович
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Источник:
ФК "Заря"

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