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Луганчане продолжают удивлять. Заря - Кривбасс 1:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Заря - Кривбасс ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Луганчане продолжают удивлять. Заря - Кривбасс 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Луганский клуб неуверенно начал сезон. В прошлом туре они не смогли зацепиться за очки в матче против "Руха".

Номинальные хозяева быстро открыли счет в матче. Пенальти реализовал Антюх на 4 минуте. В конце тайма возможность пробить пенальти появилась и у гостей. Забил бывший игрок луганчан Максим Лунев. На 57 минуте "Кривбасс" вышел вперед усилиями Приходько.

И снова пенальти, но на этот раз не реализованный. "Заря" имела возможность сравнять счет, но Хомченовский не использовал шанс. Вместо этого в конце поединка забили гости. Счет 3:1.

Криворожский клуб имеет в своем активе 1 победу и одно поражение в этом сезоне. Луганский - два поражения.

2-й тур УПЛ, сезон 2023/24

6 августа, Киев, стадион "Левый берег"

"Заря" (Луганск) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1:3

Голы: Антюх (4, пен.) - Лунев (43, пен.), Приходько (57), Дебелко (90+5)

Незабитый пенальти: Хомченовский (89, перекладина)

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
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