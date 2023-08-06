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Концовка матча дала результат. "Колос" - "Черноморец" 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Черноморец ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Концовка матча дала результат. "Колос" - "Черноморец" 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Новина українською

"Черноморец" уступает в Ковалевке. Судьбу матча решили два гола, которые хозяева забили в последние 15 минут. Моменты реализовали Великан на 77, и Цуриков на 88 минуте матча.

"Колос" занимает 4 место в турнирной таблице после двух туров. Команда имеет в своем активе победу и ничью. Одесский клуб в первом туре обыграл новичка "ЛНЗ" и заработал 3 балла.

2-й тур УПЛ, сезон 2023/24

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос - Черноморец 2:0

Голы: Владислав Великан 77, Андрей Цуриков 88

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2023 в 23:02
ребята устали а ГРИ вовремя не сделал замены и ещё ослабил команду выпустив Штогрина --надо брать Вакулу=Хобленко-Авагимяна --в ЧО нет ни одного игрока с хорошим дальним ударом а Салюка надо садить на скамейку за звездился много промахов--сегодня играли противно
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