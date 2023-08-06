Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Концовка матча дала результат. "Колос" - "Черноморец" 2:0. Обзор матча и видео голов
Колос - Черноморец ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Колос"
"Черноморец" уступает в Ковалевке. Судьбу матча решили два гола, которые хозяева забили в последние 15 минут. Моменты реализовали Великан на 77, и Цуриков на 88 минуте матча.
"Колос" занимает 4 место в турнирной таблице после двух туров. Команда имеет в своем активе победу и ничью. Одесский клуб в первом туре обыграл новичка "ЛНЗ" и заработал 3 балла.
2-й тур УПЛ, сезон 2023/24
Ковалевка. Стадион "Колос"
Колос - Черноморец 2:0
Голы: Владислав Великан 77, Андрей Цуриков 88
Популярное сейчас
- Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Роналду, Бензема и Мане – лишь малая часть плана: как Саудовская Аравия ищет себе новое место в мире
- Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Тоттенхэмом: где и когда смотреть игру
- Президент Оболони - после матча с Динамо: Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО