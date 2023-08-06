Концовка матча дала результат. "Колос" - "Черноморец" 2:0. Обзор матча и видео голов

"Черноморец" уступает в Ковалевке. Судьбу матча решили два гола, которые хозяева забили в последние 15 минут. Моменты реализовали Великан на 77, и Цуриков на 88 минуте матча.

"Колос" занимает 4 место в турнирной таблице после двух туров. Команда имеет в своем активе победу и ничью. Одесский клуб в первом туре обыграл новичка "ЛНЗ" и заработал 3 балла.

2-й тур УПЛ, сезон 2023/24

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос - Черноморец 2:0

Голы: Владислав Великан 77, Андрей Цуриков 88