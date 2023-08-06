Отдал пас на пустые ворота. ВИДЕО курьезного автогола защитника Ворсклы

В рамках 2-го тура УПЛ львовский "Рух" на своем поле разгромил полтавскую "Ворсклу" – со счетом 4:1.

Особенно курьезным получился последний мяч в этой игре. Центральный защитник гостей Евгений Павлюк получил передачу от голкипера и буквально выкатил мяч в пустые свои (!) ворота – автогол.

Вашему вниманию видео автогола