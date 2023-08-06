  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Отдал пас на пустые ворота. ВИДЕО курьезного автогола защитника Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отдал пас на пустые ворота. ВИДЕО курьезного автогола защитника Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Завершил погром...

Отдал пас на пустые ворота. ВИДЕО курьезного автогола защитника Ворсклы

Скріншот трансляції - УПЛ ТБ

Новина українською

В рамках 2-го тура УПЛ львовский "Рух" на своем поле разгромил полтавскую "Ворсклу" – со счетом 4:1.

Особенно курьезным получился последний мяч в этой игре. Центральный защитник гостей Евгений Павлюк получил передачу от голкипера и буквально выкатил мяч в пустые свои (!) ворота – автогол.

Вашему вниманию видео автогола

По теме
yellow-arrow
Концовка матча дала результат. "Колос" - "Черноморец" 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Тренер без игроков против тренерской команды. Рух - Ворскла 4:1
yellow-arrow
Шахтер требует от Тоттенхэма 6,5 млн в качестве компенсации за Соломона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Матч Футболович
06.08.2023 в 22:33
Пхаа-ха-ахххааа в пердів на@@й, їб@ний баласт
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде