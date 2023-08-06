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Отдал пас на пустые ворота. ВИДЕО курьезного автогола защитника Ворсклы
Завершил погром...
Скріншот трансляції - УПЛ ТБ
В рамках 2-го тура УПЛ львовский "Рух" на своем поле
Особенно курьезным получился последний мяч в этой игре. Центральный защитник гостей Евгений Павлюк получил передачу от голкипера и буквально выкатил мяч в пустые свои (!) ворота – автогол.
Вашему вниманию видео автогола
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Матч Футболович
06.08.2023 в 22:33
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