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Рух - Ворскла 4:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Вторая подряд победа львовян

Рух - Ворскла 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 2-го тура УПЛ львовский "Рух" разгромил полтавскую "Ворсклу" – со счетом 4:1. Подопечные Виталия Пономарева имеют в своем активе 2 победы и 6 очков. Особенно курьезным получился последний мяч в поединке – защитник гостей буквально выкатил мяч в пустые свои ворота.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Евгений Гашков (Черновцы)
Рух - Ворскла 4:1
Голы: Юрий Климчук 37 (пен.), Юрий Климчук 58, Илья Квасница 70, Евгений Павлюк 81 (авт.) - Александр Скляр 10

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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