Рух - Ворскла 4:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 2-го тура УПЛ львовский "Рух" разгромил полтавскую "Ворсклу" – со счетом 4:1. Подопечные Виталия Пономарева имеют в своем активе 2 победы и 6 очков. Особенно курьезным получился последний мяч в поединке – защитник гостей буквально выкатил мяч в пустые свои ворота.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Евгений Гашков (Черновцы)

Рух - Ворскла 4:1

Голы: Юрий Климчук 37 (пен.), Юрий Климчук 58, Илья Квасница 70, Евгений Павлюк 81 (авт.) - Александр Скляр 10