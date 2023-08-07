Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс
"Заря" снова первой забивает и проигрывает
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Ненад Лалатович во главе "Зари" пока без побед. Причем оба матча проходили для сербского специалиста по одному спенарию: его команда первой забивала, но в итоге проигрывала. Видеть луганчан внизу турнирной таблицы после двух туров – неожиданность. С другой стороны: "Кривбасс". Юрий Вернидуб по возвращении в УПЛ еще ни разу не проиграл луганчанам, которым отдал не один сезон. Возможно, ему действительно удается настраивать своих подопечных на эти матчи по-особенному, что и выливается в положительный результат. Как бы то ни было, а криворожцы берут свои первые три очка в новом чемпионате.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Цыганков снова забивает. На этот раз мощным ударом из-за пределов штрафной. ВИДЕО
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
- Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Новости по теме
- 10:45 Украинские Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ
- 12:35 Украинские Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2
- 20:21 Украинские Как болели и болеют в Луганске, Луцке, Симферополе, Одессе, Кривом Рогу. Ностальгируем вместе. ФОТО