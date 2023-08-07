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Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс

Премьер-лига
(1 голосов)

"Заря" снова первой забивает и проигрывает

Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Ненад Лалатович во главе "Зари" пока без побед. Причем оба матча проходили для сербского специалиста по одному спенарию: его команда первой забивала, но в итоге проигрывала. Видеть луганчан внизу турнирной таблицы после двух туров – неожиданность. С другой стороны: "Кривбасс". Юрий Вернидуб по возвращении в УПЛ еще ни разу не проиграл луганчанам, которым отдал не один сезон. Возможно, ему действительно удается настраивать своих подопечных на эти матчи по-особенному, что и выливается в положительный результат. Как бы то ни было, а криворожцы берут свои первые три очка в новом чемпионате.

Фотогалерея

Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 1Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 2Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 3Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 4Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 5Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 6Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 7Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 8Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 9Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 10Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 11Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 12Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 13Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 14Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 15Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 16Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 17Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 18Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 19Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 20Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 21Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 22Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 23Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 24Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 25Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 26Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 27Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 28Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 29Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 30Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 31Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 32Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 33Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 34Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 35Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 36Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 37Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 38Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 39Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 40Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 41Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 42Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 43Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 44Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 45Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 46Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 47Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 48Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 49Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 50Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 51Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 52Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 53Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 54Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 55Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 56Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 57Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 58Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 59Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 60Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 61Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс - фото 62
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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) фото
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