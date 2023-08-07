Дивно так починається рік, наче хтось переписує ріки. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс

Ненад Лалатович во главе "Зари" пока без побед. Причем оба матча проходили для сербского специалиста по одному спенарию: его команда первой забивала, но в итоге проигрывала. Видеть луганчан внизу турнирной таблицы после двух туров – неожиданность. С другой стороны: "Кривбасс". Юрий Вернидуб по возвращении в УПЛ еще ни разу не проиграл луганчанам, которым отдал не один сезон. Возможно, ему действительно удается настраивать своих подопечных на эти матчи по-особенному, что и выливается в положительный результат. Как бы то ни было, а криворожцы берут свои первые три очка в новом чемпионате.

Фотогалерея