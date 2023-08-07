Вернидуб: Игра с Зарей - лучшая за то время, как я являюсь главным тренером Кривбасса

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над луганской "Зарей" (3:1) во 2-м туре УПЛ.

- Во-первых, погодные условия не очень подходят для футбола. Ведь очень жарко было, как одной, так и другой команде. То, что я увидел на футбольном поле, то мои ребята неплохо выглядели. Сразу видно, что хорошо подготовлены физически. Опять пропустили "быстрый" гол, на 4 минуте, как и в Александрии. Но хорошо на это отреагировали: не опустили головы вниз, а шли вперед.

Искали моменты у ворот "Зари", и возможности были. К счастью, свой шанс использовали в концовке первого тайма, когда также заработали пенальти, который четко реализовал Максим Лунев. Ну а после перерыва полное преимущество было на стороне "Кривбасса": забили дважды, а могли отличиться еще больше, моментов хватало, еще и пенальти не реализовали, но это уж такое.

Ведь пенальти - это лотерея. Мы все поддержали Дмитрия Хомченовского, нашего капитана. Все бывает, это пенальти. Также поддержали Бизиману, который "заработал" первый 11-метровый в наши ворота. В целом мы все сделали сегодня для того, чтобы отпраздновать первую победу в чемпионате.

Считаю, сегодняшняя игра - лучшая за то время, как я являюсь главным тренером ФК "Кривбасс". По всем показателям: рисунок игры, мышление.

- Почему первый тайм не очень удался "Кривбассу"?

- Первые минут 10-15 мы как-то растерялись... К тому же жара дала о себе знать. Но потом собрались и где-то с 20 минуты начали неплохо атаковать, включать "высокий" прессинг. Не давали возможности "Заре" спокойно работать с мячом, ведь знали, что там есть хорошие исполнители. А во втором тайме игра полностью изменилась, мы имели тотальное преимущество в плане игры, контроля мяча. Это доказывает, что мы неплохо поработали на сборах и физически команда сейчас готова.

- Как физически сейчас себя чувствует Вакулко?

- Ну, видите, вышел, помог. Он только недавно приехал, а в этот понедельник мы его заявили. Ему нужно время. Но я очень хорошо знаю возможности этого игрока. В свое время он себя хорошо проявил в "Днепре". Играл за "Партизан", "Ригу", имеет еврокубковый опыт. Очень рассчитываю, как на Вакулко, так и на Бизиману и Илича, которые играли сегодня. Доволен усилением, но еще бы одного нападающего нам, - сказал Вернидуб.