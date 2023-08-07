УПЛ определила лучших игрока и тренера второго тура

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 2-го тура VBET Лиги.

В голосовании за лучшего игрока победил нападающий "Руха" Юрий Климчук. Он отличился дублем в ворота "Ворсклы" (4:1). Климчук опередил полузащитника "Днепра-1" Руслана Бабенко.

Лучшим тренером стал коуч ЛНЗ Александр Ковпак. Черкасский клуб одержал победу над "Минаем" (3:0). Специалист опередил Виталия Пономарева ("Рух"), Сергея Лавриненко ("Верес") и Юрия Вернидуба ("Кривбасс").