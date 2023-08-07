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Форвард Руха - о дебютном голе в УПЛ: Не хочу на этом останавливаться
Илья Квасница помог своей команде обыграть "Ворсклу"
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Илья Квасница поделился эмоциями от игры против "Ворсклы" (4:1). 20-летний форвард отличился дебютным голом в УПЛ.
"Очень приятно забить свой первый мяч в УПЛ. Положительные эмоции. Сначала хотел покатить мяч Климчуку, но он вышел из моего поля зрения, и я решил бить сам. С первого раза не удалось переиграть кипера, но сориентировался и добил в ворота. Не хочу на этом останавливаться. Я делаю то, что говорит тренер.
Мы разбираем соперника, их сильные и слабые стороны, слушаем наставления Виталия Юрьевича. Мы хорошо начали сезон - два матча, две победы. Надо продолжать так играть", - приводит слова Квасницы официальный сайт "Руха".
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