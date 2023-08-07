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Вишняк: Победили сильного соперника, который умеет атаковать и обороняться

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" - о триумфе над "Черноморцем"

Вишняк: Победили сильного соперника, который умеет атаковать и обороняться

Фото: koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу во 2 туре УПЛ над одесским "Черноморцем" (2:0).

"Я доволен сегодняшней победой, ребята проявили характер и мастерство и победили очень сильного соперника - организованного, который умеет атаковать и обороняться. Я считаю, что "Черноморец" сейчас одна из лучших команд чемпионата по организации игры, которую им поставил их тренер, к которому я отношусь с большим уважением.

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Зачем сменили скамейку запасных? Да просто у нас был ремонт и мы базировались на той скамейке, что левее выхода, а теперь вернулись на свое место. Сыграли на ней одну игру товарищескую, вторую и так и остались, а на фарт ли это - увидим.

Ищем ли нападающего? У нас находится Рангел. Это интересный игрок, он играл за "Ворсклу", "КуПС", "Ригу". Он может нас усилить, но он травмирован, получил травму в еврокубковой игре. Несмотря на это, мы подписали с ним контракт, будем его восстанавливать, чтобы он нам помог. У него повреждена задняя поверхность бедра, восстановление продлится три-четыре недели.

Сделали игру запасные? Для меня важно, что мы - единая команда и сегодня игроки, вышедшие на замену, продолжили делать то, что делали футболисты основы. У них есть понимание игры, и мы поддерживаем темп игры с помощью замен. Я благодарен этим ребятам, возможно, они обижаются на меня, что не играют в основе, но не показывают этого. Для меня это очень приятно, это показывает их профессионализм", - отметил Вишняк.

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
koloskovalivka.com

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