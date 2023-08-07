Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа

UA-Футбол возобновляет практику напоминать своим читателям о самых интересных матчах, которые состоятся в течение следующей недели. С 7-го по 13 августа нас ожидают поединки квалификации Еврокубков, очередной тур УПЛ, а также старт в нескольких ТОП-чемпионатах.

Понедельник, 7 августа

Второй тур будут доигрывать в Первой лиге. В группе Б привлекают внимание поединки с участием Ингульца и Левого Берега, стартовавших очень убедительно (обе команды одержали победы по 5:0). А еще есть женский ЧМ, где играют 1/8 финала.

Чернигов – Ингулец. 12:00. Первая лига. YouTube

Австралия – Дания. 13:30. Женский ЧМ. Суспільне

Левый Берег – Полтава. 18:00. Первая лига. YouTube

Вторник, 8 августа

Жаль, что без Днепра-1, но Лига Чемпионов продолжается. Третий квалификационный раунд вашему вниманию. Правда, украинские телеканалы матчи будут игнорировать, так что придется искать на просторах интернета трансляции с участием Спарты, ПСВ, Ракува с Кочергиным или загребского Динамо. Конечно, можно следить в режиме лайв с помощью матч-центра на UA-Футбол.

Колумбия – Ямайка. 11:00. Женский ЧМ. Суспільне

Франция – Марокко. 14:00. Женский ЧМ. Суспільне

Копенгаген – Спарта. 21:00. Лига Чемпионов

Ракув – Арис (Кипр). 21:00. Лига Чемпионов

ПСВ – Штурм. 21:30. Лига Чемпионов

АЭК – Динамо Загреб. 21:45. Лига Чемпионов

Любляна – Галатасарай. 22:00. Лига Чемпионов

Среда, 9 августа

Малиновского не включили в заявку на Лигу Чемпионов, но матч пока еще его Марселя против Панатинаикоса – это определенно топ на этой стадии.

Панатинаикос – Марсель. 21:00. Лига Чемпионов

Слован – Маккаби Хайфа. 21:30. Лига Чемпионов

Рейнджерс – Серветт. 21:45. Лига Чемпионов

Четверг, 10 августа

Наконец дошел черед до украинских команд. Итак, Днепр-1 ожидает испытания чешским грандом в Лиге Европы, а Динамо проверит себя на фоне греческого середняка.

Славия – Днепр-1. 20:00. Лига Европы. УНИАН

Арис – Динамо. 21:15. Лига конференций. 2+2

Пятница, 11 августа

А вот и старт сразу трех европейских ТОП-чемпионатов – Английского, Испанского и Французского.

Бернли – Манчестер Сити. 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Ницца – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Севилья – Валенсия. 22:30. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 12 августа

В УПЛ на этот день запланировано три матча. Интересны все, но особенно рекомендуем встречу Полесья с Рухом – неужели львовян будут и дальше держаться среди лидеров? В Англии, конечно, ожидаем Зинченко, Забарного и Миколенко. Во Франции посмотрим, что представляет собой ПСЖ без Месси и Мбаппе, а в Испании ждем дебюта Довбика. А еще Германия – там матч за Суперкубок.

Арсенал – Ноттингем. 14:30. АПЛ. Setanta Sports

Черноморец – Оболонь. 15:00. УПЛ. OTT-платформы

Колос – Верес. 17:00. УПЛ. OTT-платформы

Полесье – Рух. 17:00. УПЛ. OTT-платформы

Борнмут – Вест Хэм. 17:00. АПЛ. Setanta Sports

Эвертон – Фулхэм. 17:00. АПЛ. Setanta Sports

Реал Соседад – Жирона. 18:00. Ла Лига. MEGOGO

Ньюкасл – Астон Вилла. 19:30. АПЛ Setanta Sports

Бавария – Лейпциг. 21:45. Суперкубок Германии

ПСЖ – Лорьян. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Атлетик – Реал. 22:30. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 13 августа

Насколько глубокий кризис у Зари и Ворсклы, как будут выглядеть Днепр-1 и Динамо после еврокубков, действительно ли ЛНЗ пошумит – ответы на эти вопросы получим в последний день недели. А еще Мудрик должен сыграть против Ливерпуля, Соболь может выйти на Лион, а Барселона проверит на прочность Хетафе.