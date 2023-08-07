Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
Ждем третий тур Украинской Премьер-лиги
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
UA-Футбол возобновляет практику напоминать своим читателям о самых интересных матчах, которые состоятся в течение следующей недели. С 7-го по 13 августа нас ожидают поединки квалификации Еврокубков, очередной тур УПЛ, а также старт в нескольких ТОП-чемпионатах.
Понедельник, 7 августа
Второй тур будут доигрывать в Первой лиге. В группе Б привлекают внимание поединки с участием Ингульца и Левого Берега, стартовавших очень убедительно (обе команды одержали победы по 5:0). А еще есть женский ЧМ, где играют 1/8 финала.
- Чернигов – Ингулец. 12:00. Первая лига. YouTube
- Австралия – Дания. 13:30. Женский ЧМ. Суспільне
- Левый Берег – Полтава. 18:00. Первая лига. YouTube
Вторник, 8 августа
Жаль, что без Днепра-1, но Лига Чемпионов продолжается. Третий квалификационный раунд вашему вниманию. Правда, украинские телеканалы матчи будут игнорировать, так что придется искать на просторах интернета трансляции с участием Спарты, ПСВ, Ракува с Кочергиным или загребского Динамо. Конечно, можно следить в режиме лайв с помощью матч-центра на UA-Футбол.
- Колумбия – Ямайка. 11:00. Женский ЧМ. Суспільне
- Франция – Марокко. 14:00. Женский ЧМ. Суспільне
- Копенгаген – Спарта. 21:00. Лига Чемпионов
- Ракув – Арис (Кипр). 21:00. Лига Чемпионов
- ПСВ – Штурм. 21:30. Лига Чемпионов
- АЭК – Динамо Загреб. 21:45. Лига Чемпионов
- Любляна – Галатасарай. 22:00. Лига Чемпионов
Среда, 9 августа
Малиновского не включили в заявку на Лигу Чемпионов, но матч пока еще его Марселя против Панатинаикоса – это определенно топ на этой стадии.
- Панатинаикос – Марсель. 21:00. Лига Чемпионов
- Слован – Маккаби Хайфа. 21:30. Лига Чемпионов
- Рейнджерс – Серветт. 21:45. Лига Чемпионов
Четверг, 10 августа
Наконец дошел черед до украинских команд. Итак, Днепр-1 ожидает испытания чешским грандом в Лиге Европы, а Динамо проверит себя на фоне греческого середняка.
- Славия – Днепр-1. 20:00. Лига Европы. УНИАН
- Арис – Динамо. 21:15. Лига конференций. 2+2
Пятница, 11 августа
А вот и старт сразу трех европейских ТОП-чемпионатов – Английского, Испанского и Французского.
- Бернли – Манчестер Сити. 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- Ницца – Лилль. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Севилья – Валенсия. 22:30. Ла Лига. MEGOGO
Суббота, 12 августа
В УПЛ на этот день запланировано три матча. Интересны все, но особенно рекомендуем встречу Полесья с Рухом – неужели львовян будут и дальше держаться среди лидеров? В Англии, конечно, ожидаем Зинченко, Забарного и Миколенко. Во Франции посмотрим, что представляет собой ПСЖ без Месси и Мбаппе, а в Испании ждем дебюта Довбика. А еще Германия – там матч за Суперкубок.
- Арсенал – Ноттингем. 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- Черноморец – Оболонь. 15:00. УПЛ. OTT-платформы
- Колос – Верес. 17:00. УПЛ. OTT-платформы
- Полесье – Рух. 17:00. УПЛ. OTT-платформы
- Борнмут – Вест Хэм. 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- Эвертон – Фулхэм. 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- Реал Соседад – Жирона. 18:00. Ла Лига. MEGOGO
- Ньюкасл – Астон Вилла. 19:30. АПЛ Setanta Sports
- Бавария – Лейпциг. 21:45. Суперкубок Германии
- ПСЖ – Лорьян. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- Атлетик – Реал. 22:30. Ла Лига. MEGOGO
Воскресенье, 13 августа
Насколько глубокий кризис у Зари и Ворсклы, как будут выглядеть Днепр-1 и Динамо после еврокубков, действительно ли ЛНЗ пошумит – ответы на эти вопросы получим в последний день недели. А еще Мудрик должен сыграть против Ливерпуля, Соболь может выйти на Лион, а Барселона проверит на прочность Хетафе.
- Минай – Днепр-1. 13:00. УПЛ. YouTube
- Ворскла – Заря. 15:00. УПЛ. OTT-платформы
- Брентфорд – Тоттенхэм. 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- Кривбасс – ЛНЗ. 17:00. УПЛ. OTT-платформы
- Челси – Ливерпуль. 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- Динамо – Металлист 1925. 19:00. УПЛ. OTT-платформы
- Страсбург – Лион. 21:45. Лига 1. MEGOGO
- Хетафе – Барселона. 22:30. Ла Лига. MEGOGO
Популярное сейчас
- Сегодня Динамо узнает вероятного соперника в раунде плей-офф ЛК
- УПЛ определила лучших игрока и тренера второго тура
- Кубок Италии. Команда Несты разгромила команду Земана
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО
Новости по теме
- 12:13 Зарубежные Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- 06:32 Украинские 45 минут Мудрика, победа Динамо, заявки Шахтера и Днепра-1 на еврокубки. Главные новости за 3 февраля
- 12:55 Украинские Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября