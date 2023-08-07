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Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Трубина
Here we go
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Бенфика" приближается к подписанию голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Стороны уже договорились о трансфере украинца.
По информации источника, португальский клуб заплатит за Трубина 10 миллионов евро +еще 1 млн бонусами +40% от суммы чистой прибыли с перепродажи.
Ранее сообщалось, что Анатолий подпишет соглашение до 2028 года с зарплатой два миллиона евро в год.
Напомним, на вратаря также претендовал "Интер", который был готов заплатить 12 млн евро. Действующий контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекал летом 2024 года.
Anatolij Trubin to Benfica, here we go! Deal in place with Shakhtar Donetsk on €10m fixed fee, €1m add-ons ????????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023
Benfica buy 100% of Trubin — Shakhtar keeps 40% net plus-value sell-on fee as revealed yesterday.
Trubin didn’t travel back to Ukraine as Benfica deal is agreed. pic.twitter.com/PPWPzjU8xO
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