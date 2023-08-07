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Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Трубина

Премьер-лига
(1 голосов)

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Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Трубина

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Бенфика" приближается к подписанию голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Стороны уже договорились о трансфере украинца.

По информации источника, португальский клуб заплатит за Трубина 10 миллионов евро +еще 1 млн бонусами +40% от суммы чистой прибыли с перепродажи.

Ранее сообщалось, что Анатолий подпишет соглашение до 2028 года с зарплатой два миллиона евро в год.

Напомним, на вратаря также претендовал "Интер", который был готов заплатить 12 млн евро. Действующий контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекал летом 2024 года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (17)
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Kondor (Веселе)
07.08.2023 в 16:44
Шось гнилим джерелом попахує
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
07.08.2023 в 16:35
Коли ж уже ця "Санта Барбара" закінчіться?
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
07.08.2023 в 16:10
А хто сказав ,що він буде основним?
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2023 в 15:36
Піде шляхом Луніна.
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+2
-1
Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:51
Только Лунин в Реале на банке посидел, зп неплохую поимел, да трофеями оброс.А Трубин в Бенфике посидит.
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
07.08.2023 в 15:59
ваш бущан сгниёт в турции
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
07.08.2023 в 16:22
причем тут Бущан? Идея в том чтобы переходить в команду чтобы быть основным вратарем. Я пока не понял зачем Бенфике сильный второй вратарь, возможно они не до конца довольны Влаходимосом.
0
0
shura73 (угледар)
07.08.2023 в 16:33
пусть эта .....гниль бокасса поменьше гавкает.умеет только лить помои на шахтёр.
0
0
MaximSK (Киев)
07.08.2023 в 15:34
Главное чтобы он там был основным вратарем в Бенфике, а так Бенфика сейчас топ-клуб, уровень чемпионата ниже чем в Топ чемпионатах, но играть там непросто, поэтому не стоит недооценивать.
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0
-1
Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:50
В Португалии с защитой плохо. Плохо с защитой -> Много ударов по воротам -> Много голов. Трубин не тот вратарь, который на кураже вытягивает матчи. Он надежный и сравнительно мало порет. Но при большом количестве ударов он свои несколько пропустит.А много пропущенных голов в ЧП - мало интереса у ТОП-5.В общем туда ему и дорога. Я б вообще не продавал. Но ШД как-то слишком к Трубину лоялен. И Пятова на банку посадил, и поиграть в ЛЧ дал, и разгромы простил, и в сборную просунул, и весной после непродления дал доиграть вместо наигрывания Ризныка. Теперь вот вместо того, что б в дубле сгноить послеговнячих переговоров за спиной отправил в Португалию.Наверное Толик чей-то племяш.
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0
0
MaximSK (Киев)
07.08.2023 в 16:19
Мне кажется ты слишком жесток к Лунину, он хочет поиграть в Европе и перешел в Бенфику, в очень сильную команду в непростой чемпионат. Я не уверен что он станет основным вратарем в Бенфике, там играет надежный греческий вратарь Влаходимос. Быть вторым вратарем это фигово, несколько раз в году играешь, если там играешь неудачно, на тебя ставят крест.
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
07.08.2023 в 16:46
слушай, никто уже не смотрит только на забитые/пропущенные голы. У топ-клубов есть максимальный доступ к статистике, команды аналитиков. Игра оценивается глубже, чем просто сухое матчи-голы-ассисты.
0
0
Romerik (YNWA)
07.08.2023 в 15:05
Не Інтер, але тож норм. Головне перескочити цей трамплін потім в топ лігу
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0
-1
Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:06
В Португалии 0-6 и 0-7 прощать не будут. Сядет Толик на лавку и будет сидеть до конца контракта.
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+1
-1
shura73 (угледар)
07.08.2023 в 15:20
ты так уверен?
0
-1
Romerik (YNWA)
07.08.2023 в 15:36
Коли бенфіка складом на 400 лямів влітала 0-7 0-6?
+1
-1
Romerik (YNWA)
07.08.2023 в 15:36
0
-1

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