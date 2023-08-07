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Матч 3-го тура УПЛ Динамо - Металлист 1925 перенесен из-за участия киевлян в еврокубках
Киевляне будут готовиться к матчам с Арисом
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Поединок 3-го тура
Такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы "бело-синие" могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого "Ариса".
Напомним, первая игра еврокубка состоится 10 августа в греческих Салониках, ответный матч – 17-го числа в румынском Бухаресте.
О новой дате поединка чемпионата Украины будет сообщено дополнительно.
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