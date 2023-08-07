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Матч 3-го тура УПЛ Динамо - Металлист 1925 перенесен из-за участия киевлян в еврокубках

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне будут готовиться к матчам с Арисом

Матч 3-го тура УПЛ Динамо - Металлист 1925 перенесен из-за участия киевлян в еврокубках

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Поединок 3-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и харьковским "Металлистом 1925", который должен был состояться 13 августа, перенесен на неопределенный срок.

Такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы "бело-синие" могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого "Ариса".

Напомним, первая игра еврокубка состоится 10 августа в греческих Салониках, ответный матч – 17-го числа в румынском Бухаресте.

О новой дате поединка чемпионата Украины будет сообщено дополнительно.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
07.08.2023 в 16:35
А що,про участь киян в эврокубках тiльки узнали?Ой,бiда, бiда з цими розкладами!
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