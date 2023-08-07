Матч 3-го тура УПЛ Динамо - Металлист 1925 перенесен из-за участия киевлян в еврокубках

Поединок 3-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и харьковским "Металлистом 1925", который должен был состояться 13 августа, перенесен на неопределенный срок.

Такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы "бело-синие" могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого "Ариса".

Напомним, первая игра еврокубка состоится 10 августа в греческих Салониках, ответный матч – 17-го числа в румынском Бухаресте.

О новой дате поединка чемпионата Украины будет сообщено дополнительно.