  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лалатович: Два поражения на старте – это не горе, все еще можно исправить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лалатович: Два поражения на старте – это не горе, все еще можно исправить

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Задачи Зари на сезон не изменились

Лалатович: Два поражения на старте – это не горе, все еще можно исправить

скриншот

Новина українською

Главный тренер "Зари" Ненад Лалатович рассказал о кадровой ситуации в команде и поделился мнением о неудачном старте в нынешнем сезоне.

– Ненад, вы вернулись в Украину. Как вам чемпионат?

– Уровень не такой, как был, когда я впервые приехал сюда как игрок. Но все равно достаточно хороший. Все бьются, борются. Похоже, что ни одной проходной игры у нас не будет.

– Накануне старта чемпионата вы сказали, что ваша цель - уйти в пятерке лидеров на зимний перерыв. После двух стартовых туров ваши планы не изменились?

– Ни в коем случае. Мы не меняем наших задач, хотим быть среди лидеров. Два поражения на старте – это не горе. Все еще можно исправить, ведь впереди у нас много игр.

– Скажите, а что с травмированными игроками? Когда они будут в строю?

– Бутко, Чурко, Герреро уже на подходе. Надеюсь, что скоро все они будут заниматься в общей группе. Вообще, мы имеем много кадровых проблем, но они постепенно должны решиться.

– Пятеро молодых динамовцев, которые пополнили ваш коллектив, еще не готовы к играм в основном составе?

– Яцык травмировался. Горбач заболел, у него температура. С другими ребятами я не настолько знаком, чтобы сразу доверить им место в основе.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Переходом Довбика занимался Смалийчук, Днепр-1 получил 6 млн евро одним платежом
yellow-arrow
Днепр-1 на днях объявит о подписании Филиппова
yellow-arrow
Дебелко: Забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.08.2023 в 18:24
Де дві, там і три.... А після трьох приходить стабільність))
Ответить
0
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
07.08.2023 в 17:44
а взагалі є таке відчуття, що Зоря котра здебільшого є тренерською командою, цього разу з тренером не вгадала. Поки що Лалатович більше схожий на фізрука, жодної думки, жодних несподіванних тактичних рішень
Ответить
0
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
07.08.2023 в 17:42
Лалатович: дві поразки це ще не горе. зачекайте ще турів п'ять:) взагалі повеселив, щодо гравців з Динамо "я з ними не настільки знайомий"...навіщо їх тоді треба було брати і скільки часу потрібно головному тренеру, щоб познайомитися з гравцями своєї команди
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде