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Лалатович: Два поражения на старте – это не горе, все еще можно исправить
Задачи Зари на сезон не изменились
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Главный тренер "
– Ненад, вы вернулись в Украину. Как вам чемпионат?
– Уровень не такой, как был, когда я впервые приехал сюда как игрок. Но все равно достаточно хороший. Все бьются, борются. Похоже, что ни одной проходной игры у нас не будет.
– Накануне старта чемпионата вы сказали, что ваша цель - уйти в пятерке лидеров на зимний перерыв. После двух стартовых туров ваши планы не изменились?
– Ни в коем случае. Мы не меняем наших задач, хотим быть среди лидеров. Два поражения на старте – это не горе. Все еще можно исправить, ведь впереди у нас много игр.
– Скажите, а что с травмированными игроками? Когда они будут в строю?
– Бутко, Чурко, Герреро уже на подходе. Надеюсь, что скоро все они будут заниматься в общей группе. Вообще, мы имеем много кадровых проблем, но они постепенно должны решиться.
– Пятеро молодых динамовцев, которые пополнили ваш коллектив, еще не готовы к играм в основном составе?
– Яцык травмировался. Горбач заболел, у него температура. С другими ребятами я не настолько знаком, чтобы сразу доверить им место в основе.
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