  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дебелко: Забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебелко: Забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кривбасс обыграл Зарю

Дебелко: Забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях

upl.ua

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победе над "Зарей" (3:1) во 3-м туре УПЛ.

"Радостные эмоции, что смогли закамбечить против хорошего соперника, поэтому всех поздравляю с победой. Нужно дальше так продолжать.

Нападающему всегда приятно забивать, поэтому рад, что забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях. Я их не читаю, но моя жена за этим тщательно следит и мне передает, поэтому хотелось забить", – сказал Дебелко.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Переходом Довбика занимался Смалийчук, Днепр-1 получил 6 млн евро одним платежом
yellow-arrow
Днепр-1 на днях объявит о подписании Филиппова
yellow-arrow
"Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", - Оболонь опубликовала видео спорных моментов матча с Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде