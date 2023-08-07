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Дебелко: Забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях
Кривбасс обыграл Зарю
upl.ua
Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о
"Радостные эмоции, что смогли закамбечить против хорошего соперника, поэтому всех поздравляю с победой. Нужно дальше так продолжать.
Нападающему всегда приятно забивать, поэтому рад, что забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях. Я их не читаю, но моя жена за этим тщательно следит и мне передает, поэтому хотелось забить", – сказал Дебелко.
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Источник:ФК Кривбас Кривий Ріг
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