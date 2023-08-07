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"Зачем клубам платить за ВАР, если существует возможность допуска грубых ошибок?" - Оболонь обратилась к УАФ и УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Оболонь недовольна судейством в матче с Динамо

"Зачем клубам платить за ВАР, если существует возможность допуска грубых ошибок?" - Оболонь обратилась к УАФ и УПЛ

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

"Оболонь" обратилась в УПЛ и Комитет арбитров УАФ с ходатайством рассмотреть работу и дать оценку действиям арбитров в матче 2-го тура УПЛ с "Динамо" (2:4).

Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Ивановым Юрием и арбитром ВАР был Александр Омельченко.

"Просим объяснить, зачем клубам платить большие деньги за аренду системы ВАР, если поединки имеют возможность допуска подобных грубых ошибок со стороны бригады арбитров на поле и арбитров ВАР?" - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ФК Оболонь

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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
07.08.2023 в 20:42
нужно сниматся с чемпиоаната и призывать , чтоб другие клубы это сделали, пусть ахметки суркисы и м подобные играю между собой
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