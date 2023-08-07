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"Зачем клубам платить за ВАР, если существует возможность допуска грубых ошибок?" - Оболонь обратилась к УАФ и УПЛ
Оболонь недовольна судейством в матче с Динамо
Фото Павла Кубанова - УАФ
"Оболонь" обратилась в УПЛ и Комитет арбитров УАФ с ходатайством рассмотреть работу и дать оценку действиям арбитров в
Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Ивановым Юрием и арбитром ВАР был Александр Омельченко.
"Просим объяснить, зачем клубам платить большие деньги за аренду системы ВАР, если поединки имеют возможность допуска подобных грубых ошибок со стороны бригады арбитров на поле и арбитров ВАР?" - говорится в заявлении клуба.
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