"Зачем клубам платить за ВАР, если существует возможность допуска грубых ошибок?" - Оболонь обратилась к УАФ и УПЛ

"Оболонь" обратилась в УПЛ и Комитет арбитров УАФ с ходатайством рассмотреть работу и дать оценку действиям арбитров в матче 2-го тура УПЛ с "Динамо" (2:4) .

Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Ивановым Юрием и арбитром ВАР был Александр Омельченко.

"Просим объяснить, зачем клубам платить большие деньги за аренду системы ВАР, если поединки имеют возможность допуска подобных грубых ошибок со стороны бригады арбитров на поле и арбитров ВАР?" - говорится в заявлении клуба.