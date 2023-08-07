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Цыганык: К Русину есть интерес из Англии, но он не является предметным

Премьер-лига
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Конкретных предложений нет

Цыганык: К Русину есть интерес из Англии, но он не является предметным

Фото: Ольга Щербицька

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трансфером форварда "Зари" Назария Русина.

"Русин в текущее межсезонье заинтересовал многие клубы. Не только Украины, но и за рубежом. Есть к нему интерес со стороны клубов Чемпионшипа. Однако на этот момент интерес не является предметным.

Конкретных предложений нет. Однако "Заря" готова продать форварда, если получит солидное предложение", - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что "Сандерленд" за Русина предлагал 2 млн евро плюс бонусы.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык Назарий Русин
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Источник:
Football Hub

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