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Батагов: В первом тайме мы переигрывали соперников, а вот во втором у нас начинает происходить что-то непонятное

Премьер-лига
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Заря проиграла два стартовых поединка сезона

Батагов: В первом тайме мы переигрывали соперников, а вот во втором у нас начинает происходить что-то непонятное

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Центральный защитник "Зари" Арсений Батагов прокомментировал поражение своей команды от "Кривбасса" (1:3) в матче второго тура УПЛ, а также рассказал об изменениях в луганской команде.

— Арсений, наверняка "Заря" не рассчитывала на такой результат на старте чемпионата. После поражения от "Руха", в номинально домашнем матче луганчане уступили "Кривбассу". Почему так произошло?

— Конечно, мы хотели обыграть "Кривбасс". Нам нужно было реабилитироваться после поражения во Львове. Сегодня многое решил второй пропущенный нами гол, а также красная карточка Ильи Гулько. Потом уже было очень трудно рассчитывать на победу.

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— Нужно отметить, что "Заря" здорово начала игру, быстрый гол Антюха добавил уверенности твоей команде, но развить успех не удалось. По какой причине?

— Да, к 10-й минуте мы могли уже выигрывать со счетом 2:0. Назарий Русин, к сожалению, не использовали свой шанс. Да и потом мы имели возможности, чтобы отличиться, после стандартов. Получилось, как получилось. Будем улучшать свою игру.

— Что ты можешь сказать о судействе?

— На поле ты нервничаешь, это понятно. Теперь нужно со спокойной головой все пересмотреть и понять, что там было не так.

— Если сравнить качество игры "Зари" в первом туре и сегодня, где луганчане сыграли лучше?

— И во Львове, и в Киеве, мы в первом тайме переигрывали своего соперника, а вот во втором, у нас начинает что-то происходить непонятное на футбольном поле. Возможно, физически мы еще не совсем готовы.

— Совсем скоро "Заря" начнет играть в Лиге Европы. Нынешняя форма игроков "Зари" вызывает вопросы у поклонников команды…

— Мы это понимаем. Я надеюсь, мы наберем хорошую форму, за счет матчей в чемпионате Украины. Постараемся продемонстрировать хороший футбол в еврокубках.

— Арсений, как ты считаешь, новички у "Зари" еще будут?

— Это не ко мне вопрос. Ответ на этот вопрос знают наши руководители. Всегда хочется, чтобы команда подписывала новых футболистов. Это для конкуренции хорошо. Все футболисты от этого выиграют.

— Летом у "Зари" поменялся главный тренер. Патрика ван Леувена сменил Ненад Лалатович. Сильно поменялся тренировочный процесс?

— Если говорить об учебно-тренировочном процессе, то сейчас занятия тяжелые в физическом плане. У нас полное доверие к новому главному тренеру. Мы стараемся все выполнять, что от нас требуется.

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В статье: Заря (Луганск) Арсений Батагов
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Источник:
Sport Arena

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