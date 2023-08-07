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Трубин прибыл в Португалию для подписания контракта с Бенфикой. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, дело уже решенное

Трубин прибыл в Португалию для подписания контракта с Бенфикой. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прибыл в Лиссабон для подписания контракта с "Бенфикой", сообщают португальские СМИ и предоставляют видео с игроком из аэропорта.

Отмечается, что "Шахтер" получит за 21-летнего кипера 10+1 млн евро и 40% прав от последующей перепродажи.

Сам украинец подпишет контракт на пять лет.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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