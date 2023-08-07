Трубин прибыл в Португалию для подписания контракта с Бенфикой. ВИДЕО

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин прибыл в Лиссабон для подписания контракта с "Бенфикой", сообщают португальские СМИ и предоставляют видео с игроком из аэропорта.

Отмечается, что "Шахтер" получит за 21-летнего кипера 10+1 млн евро и 40% прав от последующей перепродажи.

Сам украинец подпишет контракт на пять лет.