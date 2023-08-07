Премьер-лига
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Трубин прибыл в Португалию для подписания контракта с Бенфикой. ВИДЕО
Кажется, дело уже решенное
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "
Отмечается, что "Шахтер" получит за 21-летнего кипера 10+1 млн евро и 40% прав от последующей перепродажи.
Сам украинец подпишет контракт на пять лет.
Trubin já está em Lisboa para reforçar o Benfica. pic.twitter.com/Kfk3SeS16Z— B24 (@B24PT) August 7, 2023
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