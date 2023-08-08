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Муравский подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Полгода центрбек играл за черкасскую команду в аренде

Муравский подписал полноценный контракт с ЛНЗ

instagram.com/fclnz

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Центральный защитник ЛНЗ Назарий Муравский подписал полноценный контракт с черкасским клубом.

Во второй половине прошлого сезона 23-летний игрок выступал за черкасчан на правах аренды из "Львова".

Новое полноценное соглашение сторон рассчитано на один сезон.

Муравский - воспитанник академии "Шахтера", также ранее играл за "Маруиполь".

В минувшем сезоне Первой лиги в составе ЛНЗ забил 1 гол в 9 матчах.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) Назарий Муравский
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