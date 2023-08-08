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Муравский подписал полноценный контракт с ЛНЗ
Полгода центрбек играл за черкасскую команду в аренде
instagram.com/fclnz
Центральный защитник
Во второй половине прошлого сезона 23-летний игрок выступал за черкасчан на правах аренды из "Львова".
Новое полноценное соглашение сторон рассчитано на один сезон.
Муравский - воспитанник академии "Шахтера", также ранее играл за "Маруиполь".
В минувшем сезоне Первой лиги в составе ЛНЗ забил 1 гол в 9 матчах.
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Источник:Инстаграм ЛНЗ
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