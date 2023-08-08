  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо откроет новую детскую футбольную школу в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо откроет новую детскую футбольную школу в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

В школе будут заниматься дети в возрасте от 2 до 7 лет

Динамо откроет новую детскую футбольную школу в Киеве

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" продолжает расширять сеть детских футбольных школ-филиалов по Киеву.

19 августа киевляне вместе с партнерами из Dynamo Kids открывают школу по улице Степана Рудницкого, 6 (бывшая Вильямса, 6).

В этой школе будут заниматься дети в возрасте от 2 до 7 лет.

По теме
yellow-arrow
Полесье намекнуло на подписание форварда молодежной сборной Бразилии U-20. ФОТО
yellow-arrow
Приходько: О чем Вернидуб говорил после матча с Зарей? Это наша командная тайна
yellow-arrow
Шахтер передал чемпионскую медаль двоюродному брату Шведа, который получил ранения на фронте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде