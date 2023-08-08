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Динамо откроет новую детскую футбольную школу в Киеве
В школе будут заниматься дети в возрасте от 2 до 7 лет
fcdynamo.com
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19 августа киевляне вместе с партнерами из Dynamo Kids открывают школу по улице Степана Рудницкого, 6 (бывшая Вильямса, 6).
В этой школе будут заниматься дети в возрасте от 2 до 7 лет.
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