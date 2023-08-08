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Полесье намекнуло на подписание форварда молодежной сборной Бразилии U-20. ФОТО
Ждем в Житомире бразильца
фото из свободных источников
Житомирское "
Житомирский клуб своеобразно скреативил фотоколлаж с открытой дверью и прочими намеками.
О ком именно идет речь, пока что непонятно, но наши источники пишут, что это может быть 18-летний центрфорвард молодежной команды "Крузейро" U-20 Ариельсон.
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
08.08.2023 в 21:43
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