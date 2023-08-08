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Полесье намекнуло на подписание форварда молодежной сборной Бразилии U-20. ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждем в Житомире бразильца

Полесье намекнуло на подписание форварда молодежной сборной Бразилии U-20. ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Житомирское "Полесье" намекнуло на подписание молодого игрока молодежной сборной Бразилии U-20.

Житомирский клуб своеобразно скреативил фотоколлаж с открытой дверью и прочими намеками.

О ком именно идет речь, пока что непонятно, но наши источники пишут, что это может быть 18-летний центрфорвард молодежной команды "Крузейро" U-20 Ариельсон.

Полесье намекнуло на подписание форварда молодежной сборной Бразилии U-20. ФОТО - изображение 1
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В статье: Полесье (Житомир)
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
08.08.2023 в 21:43
Супер!!!Еще бы защитника и можно бороться за титул УПЛ!Хорошую команду создал тренер!Но под замену Ибрагимовичу нужен еще форвард!!!Ждемс
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