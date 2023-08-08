Полесье намекнуло на подписание форварда молодежной сборной Бразилии U-20. ФОТО

Житомирское " Полесье " намекнуло на подписание молодого игрока молодежной сборной Бразилии U-20.

Житомирский клуб своеобразно скреативил фотоколлаж с открытой дверью и прочими намеками.

О ком именно идет речь, пока что непонятно, но наши источники пишут, что это может быть 18-летний центрфорвард молодежной команды "Крузейро" U-20 Ариельсон.