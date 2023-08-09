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Экс-хавбек Бенфики Кандауров: Трубина подписали в качестве второго номера
Сергей Кандауров поразмышлял над перспективами украинца в португальском клубе
Фото: Олександр Приходько
"Бенфика" близка к завершению трансфера голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Бывший полузащитник "орлов" Сергей Кандауров оценил шансы украинца закрепиться в лиссабонском гранде.
"Я очень удивился, потому что "Бенфика" практически договорилась с бразильским вратарем Бенто, но в итоге что-то случилось и трансфер сорвался. Если бы не этот момент, то Трубин не оказался бы в "Бенфике".
Клуб срочно начал искать другого голкипера и выбор пал на Анатолия. Думаю, он был на карандаше у селекционной службы португальского гранда. Насколько я знаю, "Бенфика" ищет второго вратаря или замену Влаходимосу, если тот уйдет.
Ситуация очень простая. Влаходимос подписал новый контракт с "Бенфикой" до 2027 года и его клаусула составляет 60 миллионов. Он уже пять лет основной голкипер и тренер Роджер Шмидт поступил очень грамотно, подписав Трубина. Влаходимосу нужен конкурент, чтобы он не засиделся. Кроме этого, грек в любой момент может уйти и нужен вратарь, который сможет его заменить.
Пока никаких предпосылок к его продаже нет. Влаходимос – очень сильный вратарь и за пять лет в "Бенфике" ни разу не возникало сомнений в его квалификации. Он никому свой первый номер не отдает. Поэтому Трубину будет тяжело в первый год, ему нужно поскорее адаптироваться и искать свой шанс.
Ситуация может быть как с Луниным в "Реале"? В "Реале" нет такой текучки. "Бенфика" продала ведущего нападающего Рамуша в "ПСЖ", на его место сразу взяли другого игрока. Футболисты, как правило, в "Бенфике" надолго не задерживаются. Можно вспомнить и вратарей, которых продали за большие деньги. Эдерсон сейчас играет в "Манчестер Сити", Ян Облак – в "Атлетико".
Понятно, что первый год будет сложным для Трубина, он будет привыкать и адаптироваться к "Бенфике". Анатолий попал в очень сильный и великий клуб. Дай Бог, чтобы он смог закрепиться. Конкуренция в "Бенфике" очень велика, и это не только Влаходимос, не нужно сбрасывать со счетов и португальских вратарей – Самуэла Соареша и Андре Гомеша.
Трубина подписали в качестве второго номера Влаходимоса с перспективой его замены в будущем? Думаю, что да. Влаходимосу 29 лет. Хотя для вратаря это не возраст, но "Бенфика" всегда думает о будущем развитии. Я надеюсь, что этим будущим будет именно Трубин", - отметил Кандауров.
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