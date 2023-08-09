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Экс-хавбек Бенфики Кандауров: Трубина подписали в качестве второго номера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Сергей Кандауров поразмышлял над перспективами украинца в португальском клубе

Экс-хавбек Бенфики Кандауров: Трубина подписали в качестве второго номера

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

"Бенфика" близка к завершению трансфера голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Бывший полузащитник "орлов" Сергей Кандауров оценил шансы украинца закрепиться в лиссабонском гранде.

"Я очень удивился, потому что "Бенфика" практически договорилась с бразильским вратарем Бенто, но в итоге что-то случилось и трансфер сорвался. Если бы не этот момент, то Трубин не оказался бы в "Бенфике".

Клуб срочно начал искать другого голкипера и выбор пал на Анатолия. Думаю, он был на карандаше у селекционной службы португальского гранда. Насколько я знаю, "Бенфика" ищет второго вратаря или замену Влаходимосу, если тот уйдет.

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Ситуация очень простая. Влаходимос подписал новый контракт с "Бенфикой" до 2027 года и его клаусула составляет 60 миллионов. Он уже пять лет основной голкипер и тренер Роджер Шмидт поступил очень грамотно, подписав Трубина. Влаходимосу нужен конкурент, чтобы он не засиделся. Кроме этого, грек в любой момент может уйти и нужен вратарь, который сможет его заменить.

Пока никаких предпосылок к его продаже нет. Влаходимос – очень сильный вратарь и за пять лет в "Бенфике" ни разу не возникало сомнений в его квалификации. Он никому свой первый номер не отдает. Поэтому Трубину будет тяжело в первый год, ему нужно поскорее адаптироваться и искать свой шанс.

Ситуация может быть как с Луниным в "Реале"? В "Реале" нет такой текучки. "Бенфика" продала ведущего нападающего Рамуша в "ПСЖ", на его место сразу взяли другого игрока. Футболисты, как правило, в "Бенфике" надолго не задерживаются. Можно вспомнить и вратарей, которых продали за большие деньги. Эдерсон сейчас играет в "Манчестер Сити", Ян Облак – в "Атлетико".

Понятно, что первый год будет сложным для Трубина, он будет привыкать и адаптироваться к "Бенфике". Анатолий попал в очень сильный и великий клуб. Дай Бог, чтобы он смог закрепиться. Конкуренция в "Бенфике" очень велика, и это не только Влаходимос, не нужно сбрасывать со счетов и португальских вратарей – Самуэла Соареша и Андре Гомеша.

Трубина подписали в качестве второго номера Влаходимоса с перспективой его замены в будущем? Думаю, что да. Влаходимосу 29 лет. Хотя для вратаря это не возраст, но "Бенфика" всегда думает о будущем развитии. Я надеюсь, что этим будущим будет именно Трубин", - отметил Кандауров.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Сергей Кандауров Анатолий Трубин
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
09.08.2023 в 12:27
буде Лунін №2
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