Экс-хавбек Бенфики Кандауров: Трубина подписали в качестве второго номера

"Бенфика" близка к завершению трансфера голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Бывший полузащитник "орлов" Сергей Кандауров оценил шансы украинца закрепиться в лиссабонском гранде.

"Я очень удивился, потому что "Бенфика" практически договорилась с бразильским вратарем Бенто, но в итоге что-то случилось и трансфер сорвался. Если бы не этот момент, то Трубин не оказался бы в "Бенфике". Клуб срочно начал искать другого голкипера и выбор пал на Анатолия. Думаю, он был на карандаше у селекционной службы португальского гранда. Насколько я знаю, "Бенфика" ищет второго вратаря или замену Влаходимосу, если тот уйдет.

Ситуация очень простая. Влаходимос подписал новый контракт с "Бенфикой" до 2027 года и его клаусула составляет 60 миллионов. Он уже пять лет основной голкипер и тренер Роджер Шмидт поступил очень грамотно, подписав Трубина. Влаходимосу нужен конкурент, чтобы он не засиделся. Кроме этого, грек в любой момент может уйти и нужен вратарь, который сможет его заменить. Пока никаких предпосылок к его продаже нет. Влаходимос – очень сильный вратарь и за пять лет в "Бенфике" ни разу не возникало сомнений в его квалификации. Он никому свой первый номер не отдает. Поэтому Трубину будет тяжело в первый год, ему нужно поскорее адаптироваться и искать свой шанс.

Ситуация может быть как с Луниным в "Реале"? В "Реале" нет такой текучки. "Бенфика" продала ведущего нападающего Рамуша в "ПСЖ", на его место сразу взяли другого игрока. Футболисты, как правило, в "Бенфике" надолго не задерживаются. Можно вспомнить и вратарей, которых продали за большие деньги. Эдерсон сейчас играет в "Манчестер Сити", Ян Облак – в "Атлетико".