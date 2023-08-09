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Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия
Игра пройдет 14 августа
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В понедельник, 14 августа, "Шахтер" в 3-м туре УПЛ примет "Александрию". Как сообщает пресс-служба "горняков", поединок состоится на стадионе "Левый берег" в Киевской области.
Начало игры в 17:00.
Сооружение расположено на территории урочища "Млиново" Золочевской территориальной общины Бориспольского района Киевской области. Арена вмещает 4 700 зрителей.
Заметим, что на этом стадионе свои домашние матчи проводят "Металлист 1925", "Заря" и сам перволиговый "Левый берег". Также добавим, что первые два матча для "Шахтера" в этом сезоне были выездными, один из них - против "Металлиста 1925" на этом же стадионе.
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