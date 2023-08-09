Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия

В понедельник, 14 августа, "Шахтер" в 3-м туре УПЛ примет "Александрию". Как сообщает пресс-служба "горняков", поединок состоится на стадионе "Левый берег" в Киевской области.

Начало игры в 17:00.

Сооружение расположено на территории урочища "Млиново" Золочевской территориальной общины Бориспольского района Киевской области. Арена вмещает 4 700 зрителей.

Заметим, что на этом стадионе свои домашние матчи проводят "Металлист 1925", "Заря" и сам перволиговый "Левый берег". Также добавим, что первые два матча для "Шахтера" в этом сезоне были выездными, один из них - против "Металлиста 1925" на этом же стадионе.