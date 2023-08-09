  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра пройдет 14 августа

Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В понедельник, 14 августа, "Шахтер" в 3-м туре УПЛ примет "Александрию". Как сообщает пресс-служба "горняков", поединок состоится на стадионе "Левый берег" в Киевской области.

Начало игры в 17:00.

Сооружение расположено на территории урочища "Млиново" Золочевской территориальной общины Бориспольского района Киевской области. Арена вмещает 4 700 зрителей.

Заметим, что на этом стадионе свои домашние матчи проводят "Металлист 1925", "Заря" и сам перволиговый "Левый берег". Также добавим, что первые два матча для "Шахтера" в этом сезоне были выездными, один из них - против "Металлиста 1925" на этом же стадионе.

Читайте такжеШахтер внес в заявку на сезон 18-летнего сенегальца

По теме
yellow-arrow
Пятов: Начинается новая страница моей жизни, моей карьеры
yellow-arrow
Александрия может подписать левого защитника из Эквадора
yellow-arrow
Экс-хавбек Бенфики Кандауров: Трубина подписали в качестве второго номера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде