Александрия может подписать левого защитника из Эквадора

"Александрия" с нового сезона стремится закрыть самую проблемную позицию - левого защитника.

Как сообщает ТаТоТаке, активная селекционная работа в клубе распространится, в частности, и на Южную Америку. В ближайшее время "горожан" может усилить игрок этого амплуа из Эквадора. О каком футболисте идет речь пока неизвестно.

Отмечается, что это не последний легионер, которого ждут в команде Руслана Ротаня.

Напомним, после стартовых двух туров "Александрия" занимает 3-е место: александрийцы одержали победу над "Кривбассом" (1:0) и "Металлистом 1925" (1:0).