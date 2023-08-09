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Александрия может подписать левого защитника из Эквадора

Премьер-лига
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Горожане ищут усиление в Южной Америке

Александрия может подписать левого защитника из Эквадора

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" с нового сезона стремится закрыть самую проблемную позицию - левого защитника.

Как сообщает ТаТоТаке, активная селекционная работа в клубе распространится, в частности, и на Южную Америку. В ближайшее время "горожан" может усилить игрок этого амплуа из Эквадора. О каком футболисте идет речь пока неизвестно.

Отмечается, что это не последний легионер, которого ждут в команде Руслана Ротаня.

Напомним, после стартовых двух туров "Александрия" занимает 3-е место: александрийцы одержали победу над "Кривбассом" (1:0) и "Металлистом 1925" (1:0).

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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