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Александрия может подписать левого защитника из Эквадора
Горожане ищут усиление в Южной Америке
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" с нового сезона стремится закрыть самую проблемную позицию - левого защитника.
Как сообщает ТаТоТаке, активная селекционная работа в клубе распространится, в частности, и на Южную Америку. В ближайшее время "горожан" может усилить игрок этого амплуа из Эквадора. О каком футболисте идет речь пока неизвестно.
Отмечается, что это не последний легионер, которого ждут в команде Руслана Ротаня.
Напомним, после стартовых двух туров "Александрия" занимает 3-е место: александрийцы одержали победу над "Кривбассом" (1:0) и "Металлистом 1925" (1:0).
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