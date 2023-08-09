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Кривбасс продлил контракт с Семотюком

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение до лета 2025 года

Кривбасс продлил контракт с Семотюком

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Владиславом Семотюком.

22-летний игрок пролонгировал соглашение с клубом еще на 2 года. Таким образом, Владислав будет выступать в красно-белой футболке минимум до лета 2025 года.

В "Кривбасс" хавбек пришел летом 2022 года, и с того момента сыграл за команду 7 матчей без результативных действий.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владислав Семотюк
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Источник:
ФК Кривбас

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