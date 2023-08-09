Кривбасс продлил контракт с Семотюком

" Кривбасс " объявил о подписании нового контракта с полузащитником Владиславом Семотюком.

22-летний игрок пролонгировал соглашение с клубом еще на 2 года. Таким образом, Владислав будет выступать в красно-белой футболке минимум до лета 2025 года.

В "Кривбасс" хавбек пришел летом 2022 года, и с того момента сыграл за команду 7 матчей без результативных действий.