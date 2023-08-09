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Кривбасс продлил контракт с Семотюком
Новое соглашение до лета 2025 года
fckryvbas.com
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22-летний игрок пролонгировал соглашение с клубом еще на 2 года. Таким образом, Владислав будет выступать в красно-белой футболке минимум до лета 2025 года.
В "Кривбасс" хавбек пришел летом 2022 года, и с того момента сыграл за команду 7 матчей без результативных действий.
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Источник:ФК Кривбас
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