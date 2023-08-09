Коробенко: С Черноморцем не получилось, пока предложений нет

26-летний экс-хавбек "Шахтера", "Мариуполя" и "Руха" Андрей Коробенко после летнего ухода из "Ингульца" пока что не нашел себе новую команду. Просмотр футболиста в "Черноморце" не увенчался подписанием контракта.

— Андрей, с " Черноморцем " в итоге не договорились? Ждать вас в другом клубе?

— С "Черноморцем" не получилось. Пока не могу сказать, где окажусь. В поисках.

— Ваша новая команда будет украинской?

— Не знаю. Пока предложений нет.

— При поиске клуба больше полагаетесь на агента или пытаетесь решить вопрос самостоятельно?

— Агент помогает и сам ищу.

В минувшем сезоне Коробенко провел за петровцев 19 матчей, не сумев помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.