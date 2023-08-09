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Коробенко: С Черноморцем не получилось, пока предложений нет
Хавбек ищет себе новую команду
dynamo.kiev.ua
26-летний экс-хавбек "Шахтера", "Мариуполя" и "Руха" Андрей Коробенко после летнего ухода из "Ингульца" пока что не нашел себе новую команду. Просмотр футболиста в "Черноморце" не увенчался подписанием контракта.
— Андрей, с "
— С "Черноморцем" не получилось. Пока не могу сказать, где окажусь. В поисках.
— Ваша новая команда будет украинской?
— Не знаю. Пока предложений нет.
— При поиске клуба больше полагаетесь на агента или пытаетесь решить вопрос самостоятельно?
— Агент помогает и сам ищу.
В минувшем сезоне Коробенко провел за петровцев 19 матчей, не сумев помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.
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