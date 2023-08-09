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Вингер сборной Гваделупы Плюман вернулся в Рух
И это хорошая тенденция, что легионеры возвращаются в Украину
fcruhlviv.com
Вингер сборной Гваделупы Фредди Плюман вернулся в львовский "
В январе 2022 года вингер на правах свободного агента перешел в львовский клуб, однако после полномасштабного вторжения решил продолжить карьеру в Израиле.
Сейчас же 28-летний хавбек вернулся в "Рух" будет защищать "желто-черные" цвета под 22 номером.
В течение карьеры Фредди также играл за "Ланс", молодежную команду "Фулгема", французские "Ред Стар", "Седан", "Кевии", израильские "Хапоэль Хадер" и "Бейтар", турецкий "Самсунспор" и бельгийский "Вестерло".
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