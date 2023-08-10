Плюман: Игроки Руха заверили меня, что я буду в безопасности

Французский вингер "Руха" Фредди Плюман поделился своими эмоциями после возвращения в стан "желто-черных" и рассказал о целях на сезон.

"Я рад вернуться в "Рух", во Львов. Я надеюсь, нашу команду ждет успех в этом сезоне. Когда я вернулся, партнеры тепло меня встретили. "Рух" хорошо начал сезон и мы должны продолжать демонстрировать такие результаты. У нас хорошая команда и мы можем это делать. В клубе много молодых игроков, которые играют в интересный и яркий футбол. Я уже видел игры "Руха" и заметил много интересных идей, которые футболисты воплощают на поле. Шаг за шагом мы будем двигаться вверх.

Лучшая для меня позиция на поле - "десятка". Там я буду иметь свободу действий и смогу качественно помочь команде. Но я буду играть там, где меня будет видеть тренер. Я думаю, он сможет использовать мои лучшие качества. Мне же не важно, где играть, главное - быть полезным на поле.