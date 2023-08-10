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Плюман: Игроки Руха заверили меня, что я буду в безопасности

Премьер-лига
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Легионер "желто-черных" вернулся во львовский клуб

Плюман: Игроки Руха заверили меня, что я буду в безопасности

Фото: ФК Рух

Новина українською

Французский вингер "Руха" Фредди Плюман поделился своими эмоциями после возвращения в стан "желто-черных" и рассказал о целях на сезон.

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"Я рад вернуться в "Рух", во Львов. Я надеюсь, нашу команду ждет успех в этом сезоне. Когда я вернулся, партнеры тепло меня встретили. "Рух" хорошо начал сезон и мы должны продолжать демонстрировать такие результаты. У нас хорошая команда и мы можем это делать. В клубе много молодых игроков, которые играют в интересный и яркий футбол. Я уже видел игры "Руха" и заметил много интересных идей, которые футболисты воплощают на поле. Шаг за шагом мы будем двигаться вверх.

Лучшая для меня позиция на поле - "десятка". Там я буду иметь свободу действий и смогу качественно помочь команде. Но я буду играть там, где меня будет видеть тренер. Я думаю, он сможет использовать мои лучшие качества. Мне же не важно, где играть, главное - быть полезным на поле.

Я надеюсь, что война не продлится долго. Украинцы сейчас живут в очень сложных условиях. Они замечательные люди и заслуживают лучшего для своей страны. Перед возвращением я общался с игроками "Руха": Таллесом, Соломоном, Эдсоном. Они заверили меня, что здесь я буду в безопасности. Когда я приехал во Львов, то увидел, что все действительно так, как ребята и говорили", - сказал Плюман.

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В статье: Рух (Львов) Фредди Плюман
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Источник:
fcruhlviv.com

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