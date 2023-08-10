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Плюман: Игроки Руха заверили меня, что я буду в безопасности
Легионер "желто-черных" вернулся во львовский клуб
Фото: ФК Рух
Французский вингер "Руха" Фредди Плюман поделился своими эмоциями после возвращения в стан "желто-черных" и рассказал о целях на сезон.
"Я рад вернуться в "Рух", во Львов. Я надеюсь, нашу команду ждет успех в этом сезоне. Когда я вернулся, партнеры тепло меня встретили. "Рух" хорошо начал сезон и мы должны продолжать демонстрировать такие результаты. У нас хорошая команда и мы можем это делать. В клубе много молодых игроков, которые играют в интересный и яркий футбол. Я уже видел игры "Руха" и заметил много интересных идей, которые футболисты воплощают на поле. Шаг за шагом мы будем двигаться вверх.
Лучшая для меня позиция на поле - "десятка". Там я буду иметь свободу действий и смогу качественно помочь команде. Но я буду играть там, где меня будет видеть тренер. Я думаю, он сможет использовать мои лучшие качества. Мне же не важно, где играть, главное - быть полезным на поле.
Я надеюсь, что война не продлится долго. Украинцы сейчас живут в очень сложных условиях. Они замечательные люди и заслуживают лучшего для своей страны. Перед возвращением я общался с игроками "Руха": Таллесом, Соломоном, Эдсоном. Они заверили меня, что здесь я буду в безопасности. Когда я приехал во Львов, то увидел, что все действительно так, как ребята и говорили", - сказал Плюман.
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