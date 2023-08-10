  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Бразильский центфорвард перешел в Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Бразильский центфорвард перешел в Полесье

Премьер-лига
(1 голосов)

Аренда с правом выкупа

Официально. Бразильский центфорвард перешел в Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" объявило о подписании 18-летнего форварда "Крузейро" Ариэльсона.

Житомирский клуб арендовал бразильца с правом выкупа.

Ариэльсон играет за молодежную команду "Крузейро", также выступает за сборную Бразилии U-20. Центральный нападающий провел 9 матчей за "Крузейро" U-20, в которых забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

"Еще перед началом учебно-тренировочных сборов команды мы анонсировали усиление команды игроками, в том числе из футбольных стран. Мы движемся в этом направлении и рады приветствовать в нашей стае бразильского нападающего Ариэльсона Сампайо Гальвао. Этот молодой футболист уже продемонстрировал отличную результативность и эффективность на поле.

Селекционная работа на этом не останавливается и мы продолжим следить за футболистами, которые потенциально могут усилить состав "Полесья", - сказал генеральный директор клуба Владимир Загурский.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Александрии: В Динамо было трудно остаться
yellow-arrow
Александрия пополнила свой состав эквадорским защитником - СМИ
yellow-arrow
Плюман: Игроки Руха заверили меня, что я буду в безопасности
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крузейро (Белу-Оризонти) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 11:14
Удачи!!!Ждем с 20-к голов!!!Полесье чемпион)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде