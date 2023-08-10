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Официально. Бразильский центфорвард перешел в Полесье
Аренда с правом выкупа
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании 18-летнего форварда "Крузейро" Ариэльсона.
Житомирский клуб арендовал бразильца с правом выкупа.
Ариэльсон играет за молодежную команду "Крузейро", также выступает за сборную Бразилии U-20. Центральный нападающий провел 9 матчей за "Крузейро" U-20, в которых забил 2 гола.
Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.
"Еще перед началом учебно-тренировочных сборов команды мы анонсировали усиление команды игроками, в том числе из футбольных стран. Мы движемся в этом направлении и рады приветствовать в нашей стае бразильского нападающего Ариэльсона Сампайо Гальвао. Этот молодой футболист уже продемонстрировал отличную результативность и эффективность на поле.
Селекционная работа на этом не останавливается и мы продолжим следить за футболистами, которые потенциально могут усилить состав "Полесья", - сказал генеральный директор клуба Владимир Загурский.
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