Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия пополнила свой состав эквадорским защитником - СМИ
Горожане усилили левый фланг обороны
Фото: ecuavisa.com
Эквадорский левый защитник Хосе Эрнандес перешел в "Александрию", сообщает ТаТоТаке.
Источник не раскрывает детали сделки.
Эрнандес всю карьеру провел на родине, выступал за 8 разных клубов. В последнее время 26-летний футболист принадлежал "Эмелеку", с января играл на правах аренды в "Гуаласао". На его счету 14 матчей - без результативных действий.
Ранее сообщалось, что это не последний легионер, которого ждут в команде Руслана Ротаня.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
- Усиление Днепра-1, изгнание Мбаппе и счастливый день для фанов МЮ. Главные новости за 9 августа
- "Бенфика подписала фантастического игрока". Каштру дал характеристику Трубину
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн