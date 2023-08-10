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Александрия пополнила свой состав эквадорским защитником - СМИ

Премьер-лига
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Горожане усилили левый фланг обороны

Александрия пополнила свой состав эквадорским защитником - СМИ

Фото: ecuavisa.com

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Эквадорский левый защитник Хосе Эрнандес перешел в "Александрию", сообщает ТаТоТаке.

Источник не раскрывает детали сделки.

Эрнандес всю карьеру провел на родине, выступал за 8 разных клубов. В последнее время 26-летний футболист принадлежал "Эмелеку", с января играл на правах аренды в "Гуаласао". На его счету 14 матчей - без результативных действий.

Ранее сообщалось, что это не последний легионер, которого ждут в команде Руслана Ротаня.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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