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Полузащитник Александрии: В Динамо было трудно остаться

Премьер-лига
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Экс-хавбек киевлян рассказал о расставании с родным клубом

Полузащитник Александрии: В Динамо было трудно остаться

Новина українською

Молодой полузащитник "Александрии" Артем Шулянский, являющийся воспитанником "Динамо", рассказал о расставании с киевским клубом.

"После тяжелой травмы было очень тяжело восстанавливаться. На этот период пришлось закрытие чемпионата U-21, контракт с "Динамо" подходил к концу. Нужно было двигаться дальше.

Я восстанавливался, много работал. Хотел вернуться на этот уровень. Все пришлось начинать с нуля. С мячом не все так легко давалось. Так сложилось, что в "Динамо" было трудно остаться.

До перехода в "Александрию" полгода пробыл без команды, но благодаря Юрию Гуре получил приглашение на просмотр и подписал контракт. Слава богу, что так сложилось", - сказал Шулянский в интервью "Украинскому футболу".

Шулянский не сыграл ни одного матча за первую команду "Динамо" и в июле 2022 года перешел в статусе свободного агента в Александрию, которую на тот момент возглавлял Юрий Гура.

В составе александрийцев 22-летний хавбек провел 21 поединок и забил три мяча.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Артём Шулянский
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