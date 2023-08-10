Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Александрии: В Динамо было трудно остаться
Экс-хавбек киевлян рассказал о расставании с родным клубом
Молодой полузащитник "Александрии" Артем Шулянский, являющийся воспитанником "Динамо", рассказал о расставании с киевским клубом.
"После тяжелой травмы было очень тяжело восстанавливаться. На этот период пришлось закрытие чемпионата U-21, контракт с "Динамо" подходил к концу. Нужно было двигаться дальше.
Я восстанавливался, много работал. Хотел вернуться на этот уровень. Все пришлось начинать с нуля. С мячом не все так легко давалось. Так сложилось, что в "Динамо" было трудно остаться.
До перехода в "Александрию" полгода пробыл без команды, но благодаря Юрию Гуре получил приглашение на просмотр и подписал контракт. Слава богу, что так сложилось", - сказал Шулянский в интервью "Украинскому футболу".
Шулянский не сыграл ни одного матча за первую команду "Динамо" и в июле 2022 года перешел в статусе свободного агента в Александрию, которую на тот момент возглавлял Юрий Гура.
В составе александрийцев 22-летний хавбек провел 21 поединок и забил три мяча.
Популярное сейчас
- Малиновский согласовал контракт с клубом Серии А – источник
- Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
- Арис - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.08.2023
- Динамо, Рух и Александрия без потерь, Заря и Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО