Полузащитник Александрии: В Динамо было трудно остаться

Молодой полузащитник "Александрии" Артем Шулянский, являющийся воспитанником "Динамо", рассказал о расставании с киевским клубом.

"После тяжелой травмы было очень тяжело восстанавливаться. На этот период пришлось закрытие чемпионата U-21, контракт с "Динамо" подходил к концу. Нужно было двигаться дальше.

Я восстанавливался, много работал. Хотел вернуться на этот уровень. Все пришлось начинать с нуля. С мячом не все так легко давалось. Так сложилось, что в "Динамо" было трудно остаться.

До перехода в "Александрию" полгода пробыл без команды, но благодаря Юрию Гуре получил приглашение на просмотр и подписал контракт. Слава богу, что так сложилось", - сказал Шулянский в интервью "Украинскому футболу".