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"Нам точно не будет легко". Хавбек Руха - о матче против Полесья
Поединок 3-го тура уже в эту субботу
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Марьян Мысык поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура УПЛ против "Полесья".
"У меня была микротравма, подвернул голеностоп на последней тренировке перед игрой с "Ворсклой". Хотя и пропустил несколько дней, но рад вернуться к тренировкам. К счастью, травма была не серьезная.
Нас ждет тяжелый соперник - "Полесье". Это будет сложный выезд. Но мы будем максимально выкладываться на поле, чтобы получить важные 3 очка. Настроены брать максимум в каждой игре. Уже посмотрели, как соперник играл в первых двух турах. Это хорошая и мощная команда, которая качественно усилилась в это трансферное окно. Нам точно не будет легко в этой игре", - приводит слова хавбека официальный сайт клуба.
Матч "Полесье" - "Рух" пройдет 12 августа и начнется в 17:00.
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