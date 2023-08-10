"Нам точно не будет легко". Хавбек Руха - о матче против Полесья

Полузащитник "Руха" Марьян Мысык поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура УПЛ против "Полесья".

"У меня была микротравма, подвернул голеностоп на последней тренировке перед игрой с "Ворсклой". Хотя и пропустил несколько дней, но рад вернуться к тренировкам. К счастью, травма была не серьезная.

Нас ждет тяжелый соперник - "Полесье". Это будет сложный выезд. Но мы будем максимально выкладываться на поле, чтобы получить важные 3 очка. Настроены брать максимум в каждой игре. Уже посмотрели, как соперник играл в первых двух турах. Это хорошая и мощная команда, которая качественно усилилась в это трансферное окно. Нам точно не будет легко в этой игре", - приводит слова хавбека официальный сайт клуба.