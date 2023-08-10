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Известно, когда Бенфика официально объявит о переходе Трубина

Премьер-лига
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Известно, когда Бенфика официально объявит о переходе Трубина

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

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Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин сегодня, 10 августа, официально станет игроком "Бенфики", утверждает O Jogo.

Как известно, украинец прибыл в Лиссабон еще 7 августа, но о переходе все еще не было объявлено. Анатолий уже прошел медосмотр и, как ожидается, подпишет 5-ти летний контракт.

Ранее была информация, что португальский клуб заплатит за Трубина 10 миллионов евро +еще 1 млн бонусами. Также горняки получат 40% от последующей продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Трубин провел 38 матчей за "Шахтер", в которых пропустил 40 голов и 14 раз он отстоял на ноль.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
O Jogo

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