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Известно, когда Бенфика официально объявит о переходе Трубина
Ждать осталось совсем недолго
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин сегодня, 10 августа, официально станет игроком "Бенфики", утверждает O Jogo.
Как известно, украинец прибыл в Лиссабон еще 7 августа, но о переходе все еще не было объявлено. Анатолий уже прошел медосмотр и, как ожидается, подпишет 5-ти летний контракт.
Ранее была информация, что португальский клуб заплатит за Трубина 10 миллионов евро +еще 1 млн бонусами. Также горняки получат 40% от последующей продажи игрока.
В сезоне-2022/23 Трубин провел 38 матчей за "Шахтер", в которых пропустил 40 голов и 14 раз он отстоял на ноль.
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