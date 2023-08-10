Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Украине предлагают ввести штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах
Внесен соответствующий законопроект
Евгений Биятов/РИА Новости
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9547 о введении штрафов на сумму от 5 100 до 25 500 грн за воспроизведение российской музыки в общественных местах.
Об этом говорится в объяснительной записке к законопроекту №9547.
Так, предлагается внести изменения в Закон от 19 июня 2022 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".
По мнению авторов, изменения необходимы для искоренения сепаратистских настроений населения, которые могут создаваться именно через культуру.
"Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в пояснительной записке.
Если такой законопроект будет принят, то за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф от 5 100 до 8500 гривень. За повторное нарушение – от 17 000 до 25 500 гривень.
Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично исполнять фонограммы, видеограммы и показывать музыкальные клипы, в которых принимают участие граждане РФ.
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. В частности, публичное исполнение и демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию, запрещены.
Популярное сейчас
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
- Усиление Днепра-1, изгнание Мбаппе и счастливый день для фанов МЮ. Главные новости за 9 августа
- Тренер без игроков против тренерской команды. Рух - Ворскла 4:1
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
Новости по теме
- 00:10 Украинские СМИ: Завод под Москвой, где прозвучали взрывы, участвовал в разработке российского стелс-бомбардировщика
- 23:34 Зарубежные Компания-владелец Ариса пожертвует Украине медикаменты на сумму 1,8 млн долларов
- 21:04 Украинские Россияне обстреляли жилой массив Запорожье: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО, ВИДЕО