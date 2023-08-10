Филиппов: Люди хотят видеть замену Довбику - буду делать все от себя зависящее

Новичок " Днепра-1 " форвард Александр Филиппов поделился эмоциями от перехода и ожиданиями от успехов днепровской команды.

– Александр, рады приветствовать в клубе! Ты прибыл с корабля на бал - с самолета на тренировку. Какие первые впечатления? Успел уже познакомиться с партнерами?

– Спасибо за приветствие. Я рад быть в этой замечательной команде. Да, получилось немного неожиданно: с самолета почти сразу на тренировку, а завтра уже будет очень важная для нас игра. С другой стороны, очень хорошо, что все быстро так случилось, ведь есть шанс выйти и помочь ребятам. Буду делать все от себя зависящее, чтобы как можно быстрее влиться в коллектив.

– Уже имел разговор с главным тренером?

– Да, мы немного пообщались с Александром Николаевичем. Он рассказал необходимые вещи по игре и быту команды. Будем готовиться и день за днем лучше понимать и ребят, и тренерские идеи.

– В лентах новостей тебя сразу начали представлять как замену Артему Довбику. Как чувствуешь себя в этой ситуации?

– Люди хотят видеть замену по позиции. Артем действительно выполнил здесь очень важную и хорошую работу, оставил большой след в команде и заслуженно пошел на повышение. Я могу только пожелать ему всего наилучшего. Я тоже нападающий, поэтому понятно, что люди хотят видеть такую же работу на тренировках, такие же голы в матчах. Повторюсь, буду делать все от себя зависящее, чтобы это воплотилось в жизнь.

– Как оцениваешь свою форму? Удалось ли пройти сборы перед сезоном?

– Все прошло хорошо, за что спасибо моему уже предыдущему клубу "Сент-Трюйден". Мне дали возможность хорошо провести сборы, я играл товарищеские матчи. Чувствую себя хорошо, и, думаю, что готов пусть не на сто процентов, но где-то на 70 точно.

– Насколько можешь сказать, что ты знаком с игрой "Днепра-1"? Смотрел матчи, общался с игроками?

- Да, некоторые матчи я смотрел, в частности, игру чемпионата с "Полесьем". Видел в прошлом сезоне много игр не только "Днепра-1", а многих команд. Поэтому, в принципе, знаю, как играет команда, знаю многих ребят: с кем-то играл вместе, с кем-то играли друг против друга. Здесь хорошая команда, хороший коллектив, профессиональные футболисты.

– Как в целом оценишь последние годы своей карьеры, опыт в Бельгии и Латвии?

– Опыт есть опыт, каким бы он ни был. Пожалуй, не могу занести его в актив, потому что не все удалось, как планировал. Но я посмотрел на футбол, на некоторые вещи под другим углом, и, думаю, этот опыт мне поможет.

– Значительная часть твоей карьеры и вообще жизни прошла в Чернигове. Как было наблюдать за тем, что агрессор совершил с этим городом, за теми же прилетами на стадион?

– Это было очень тяжело, и до сих пор тяжело воспринимать то, что происходит по всей Украине. В первые дни войны были серьезные прилеты, и моя жена с ребенком находились в Чернигове... Да, очень тяжело смотреть на жертвы разрушения, которые нанесла нам страна-агрессор. Надеюсь и верю, что такой футбольный клуб, как "Десна", снова появится на футбольной карте Украины.

– Твой родной город – Авдеевка. Сохранилась ли связь с ним?

– Ох, на самом деле за Авдеевку очень больно! Каждый день слежу за новостями, на все это очень тяжело смотреть. То, что осталось там, уже трудно даже назвать городом. Слава Богу, мама оттуда уже выехала и находится в безопасности. Родных там уже не осталось, но до сих пор живет достаточно людей – кто-то не желает выезжать, у кого-то нет возможности. Но все это грустно и больно.

– Во время матчей еврокубков очень много иностранных журналистов спрашивают, как футболистам удается переключиться в мыслях от событий в Украине и сконцентрироваться на игре?

– Да, это трудно. Трудно не только для футболистов, но и для каждого человека. С одной стороны, футбол в такое трудное время помогает как-то переключиться, но все равно на сто процентов ты не можешь от этого избавиться. В тебе это сидит, это ты знаешь. Но мы должны своей игрой, преданностью делу давать пример людям, которым сейчас труднее, чем нам.