ЛНЗ нацелился на вингера Дилы и сборной Барбадоса, который забивал Ворскле

ЛНЗ нацелился на игрока грузинской "Дилы" и сборной Барбадоса, 21-летнего вингера Тьерри Гейла.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, вингер произвел впечатление в матчах квалификации Лиги конференций, в одном из которых забил полтавчанам третий гол.

Тем не менее, черскасскому клубу придется выдержать конкуренцию за игрока с клубами Австрии, Греции и Польши, которые уже давно ведут вингера.

Отметим, что в 45 матчах за грузинский клуб Гейл забил 16 голов и отдал 9 ассистов.

Также ранее играл за будапештский "Гонвед".