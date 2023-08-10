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ЛНЗ нацелился на вингера Дилы и сборной Барбадоса, который забивал Ворскле
Но подписать его будет не так уже просто
фото из свободных источников
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, вингер произвел впечатление в матчах квалификации Лиги конференций, в одном из которых забил полтавчанам третий гол.
Тем не менее, черскасскому клубу придется выдержать конкуренцию за игрока с клубами Австрии, Греции и Польши, которые уже давно ведут вингера.
Отметим, что в 45 матчах за грузинский клуб Гейл забил 16 голов и отдал 9 ассистов.
Также ранее играл за будапештский "Гонвед".
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