Вернидуб: Хочу, чтобы судьи судили то, что они видят, а не то, что они хотят

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб пояснил, почему он так импульсивно реагирует на судейские ошибки в матчах своей команды.

– Первый матч в чемпионате (против "Александрии", 0:1) имел негативный привкус не из-за футбольных факторов. Как и год назад, действия арбитра вызвали у вас возмущение. Почему это происходит, по вашему мнению?

– Если послушать тех, кто что-то рассказывает, то Вернидуб не любит проигрывать, поэтому он всегда недоволен судейством. И это нормально: потому что я действительно недоволен и не хочу проигрывать. Но когда ты проигрываешь с помощью людей, которые решают твою судьбу, там пенальти не поставили, там еще что-то. Если нет там пенальти и ты думаешь, что это симуляция, то ты как рефери должен остановить игру, поставить свободный удар в сторону "Кривбасса" и дать желтую карточку тому же Хомченовскому. И не было бы тогда этого удаления.

Но когда читаешь того же опытного рефери Мирослава Ступара, который говорит, что там был пенальти и это конкретная ошибка судьи, то что тут можно говорить? Я не думаю, что это была ошибка. Это могло произойти с молодым арбитром, но когда судит опытный и постоянно какие-то моменты пропускает (там не увидел, там недосмотрел), то это меня смущает. Я не хочу на эту тему много говорить, потому что конечно же я недоволен. Одно дело, когда ты проигрываешь в равной борьбе, другое, когда есть посторонние факторы. Если мы проигрываем в равной борьбе, то я всегда это признаю. А когда я вижу, что идет полная доминация человека, который работает на этой игре и делает все, чтобы не дать использовать свой шанс для "Кривбасса" – это уже другая история. Единственное, чего я хочу, чтобы судьи судили то, что они видят, а не то, что они хотят.

Потом они говорят: извините, я не увидел. Но эти извинения уже ни к чему. Судьба любого тренера зависит от этих людей. И почему-то они могут позволить себе использовать эти моменты для того, чтобы этот же тренер покинул команду и его уволили. А почему судья может ошибиться и пропустить 1-2 игры? Так увольняйте и этих арбитров. Тогда им будет понятно, что эта ошибка будет стоить им дальнейшей работы. Вот и все, - сказал Вернидуб.