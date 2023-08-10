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Что-то пошло не так. С официальных ресурсов Полесья исчезла информация о подписании Ариэльсона

Премьер-лига
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Ждем информацию от клуба

Что-то пошло не так. С официальных ресурсов Полесья исчезла информация о подписании Ариэльсона

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Сегодня утром, 10 августа, "Полесье" объявило об аренде бразильского 18-летнего форварда "Ариэльсона".

Впрочем, информация о подписании игрока провисела на официальных ресурсах клуба недолго. К вечеру информация о трансфере с официального сайта и страниц в социальных сетях загадачным образом пропала.

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Клуб пока что никак не комментировал ситуацию.

Ариэльсон играл (или все еще играет) за молодежную команду "Крузейро", также выступает за сборную Бразилии U-20. Центральный нападающий провел 9 матчей за "Крузейро" U-20, в которых забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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В статье: Полесье (Житомир) Ариэльсон
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Источник:
ФК Полісся

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