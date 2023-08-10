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Что-то пошло не так. С официальных ресурсов Полесья исчезла информация о подписании Ариэльсона
Ждем информацию от клуба
Фото: ФК Полісся
Сегодня утром, 10 августа, "Полесье" объявило об аренде бразильского 18-летнего форварда "Ариэльсона".
Впрочем, информация о подписании игрока провисела на официальных ресурсах клуба недолго. К вечеру информация о трансфере с официального сайта и страниц в социальных сетях загадачным образом пропала.
Клуб пока что никак не комментировал ситуацию.
Ариэльсон играл (или все еще играет) за молодежную команду "Крузейро", также выступает за сборную Бразилии U-20. Центральный нападающий провел 9 матчей за "Крузейро" U-20, в которых забил 2 гола.
Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.
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