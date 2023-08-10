С 3-го тура трансляции матчей УПЛ будут доступны за границей по цене 2 доллара/евро за поединок

Начиная с 3-го тура матчи УПЛ на медиасервисе MEGOGO будут доступны и за рубежом (кроме России и Беларуси).

Как сообщает ТаТоТаке, просмотреть матчи за пределами Украины можно будет в формате PPV (pay-per-view).

Стоимость просмотра одного матча будет составлять 2 доллара/евро.

Также в ближайшее время планируется запустить платные трансляции матчей за границей на ютубе.

Зрители за рубежом смогут в 3-м туре увидеть трансляции матчей "Черноморец" – "Оболонь", "Полесье" – "Рух", "Колос" – Верес", "Ворскла" – "Заря", "Кривбасс" – ЛНЗ, "Шахтер" – "Александрия".