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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С 3-го тура трансляции матчей УПЛ будут доступны за границей по цене 2 доллара/евро за поединок

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Трансляции будут доступны на на медиасервисе MEGOGO

С 3-го тура трансляции матчей УПЛ будут доступны за границей по цене 2 доллара/евро за поединок

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Начиная с 3-го тура матчи УПЛ на медиасервисе MEGOGO будут доступны и за рубежом (кроме России и Беларуси).

Как сообщает ТаТоТаке, просмотреть матчи за пределами Украины можно будет в формате PPV (pay-per-view).

Стоимость просмотра одного матча будет составлять 2 доллара/евро.

Также в ближайшее время планируется запустить платные трансляции матчей за границей на ютубе.

Зрители за рубежом смогут в 3-м туре увидеть трансляции матчей "Черноморец" – "Оболонь", "Полесье" – "Рух", "Колос" – Верес", "Ворскла" – "Заря", "Кривбасс" – ЛНЗ, "Шахтер" – "Александрия".

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Виктор 2209 (Мехико)
10.08.2023 в 23:22
Та это и бесплатно мало кто смотрит
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0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 22:44
Надеюсь никто не купит эту чушь...Уже увидели вице-чемпионов...
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+2
0
shura73 (угледар)
10.08.2023 в 22:52
Вчера ты так их хвалил-будущие "чемпионы".быстро переобуваться грязный ....
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0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 23:13
Слушай,Шура Каретный...В нашем чемпионате если дяди решат -чемпионат выграет ЛНЗ...или Ингулец...Я сужу уровень команды по играм в Еврокубках...В УПЛ - 0 спортивного движения..
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Vetgame
10.08.2023 в 22:37
У сетанты было $3 в месяц, а тут...смех
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0
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