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Официально: Трубин - игрок Бенфики
Это все-таки свершилось
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин продолжит карьеру в "Бенфике", сообщает пресс-служба "горняков".
Клубы достигли договоренности по трансферу голкипера в португальский клуб.
Трансфер подтвердила и "Бенфика".
Условия соглашения пока что неизвестны.
Трубин является воспитанником академии "горняков", за которую выступал с 11 лет. Дебютировал в составе главной команды в мае 2019 года.В общей сложности провел за "Шахтер" 94 матча. Вместе с клубом 3 раза становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023) и выигрывал Суперкубок Украины (2021).
✍ Welcome, Trubin! ????#Trubin2028 pic.twitter.com/Q9QWQA1IYw— SL Benfica (@slbenfica_en) August 10, 2023
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