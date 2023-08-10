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Официально: Трубин - игрок Бенфики

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Это все-таки свершилось

Официально: Трубин - игрок Бенфики

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин продолжит карьеру в "Бенфике", сообщает пресс-служба "горняков".

Клубы достигли договоренности по трансферу голкипера в португальский клуб.

Трансфер подтвердила и "Бенфика".

Условия соглашения пока что неизвестны.

Трубин является воспитанником академии "горняков", за которую выступал с 11 лет. Дебютировал в составе главной команды в мае 2019 года.В общей сложности провел за "Шахтер" 94 матча. Вместе с клубом 3 раза становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023) и выигрывал Суперкубок Украины (2021).

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (9)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
10.08.2023 в 21:34
Це ж треба було так вириватись з Шахтаря де він був #1 і грав в ЛЧ, на лавку Бенфіки
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0
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walcom (Киев)
10.08.2023 в 20:50
все таки нагнул крото логово. Молоток.
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
10.08.2023 в 21:07
Твое .....динамо нагнуто с рождения
Ответить
0
-1
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 20:07
Как он выехал?Чем он лучше остальных?Надеюсь просидит на лавке и вернется через год в Кривбасс.
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+1
-3
avatar
Rriddle (Ukraine)
10.08.2023 в 20:37
ти дурко? на авто виїхав
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 20:49
Зрозуміло,дякую!
0
0
Slash (Харьков)
10.08.2023 в 20:52
Згоден, чому не на фронті, здоров'я дозволяєЧим він краще за інших?
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0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 21:00
Ніхто не каже за фронт,просто щоб не виізджали до кінця ВП.
0
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shura73 (угледар)
10.08.2023 в 21:08
Убогий не тявкац
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0
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