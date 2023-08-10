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Трубин в Бенфике. 10+1 млн за трансфер. 100 млн клаусула
Известны финансовые условия
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг, 10 августа, "Бенфика"
Португальский клуб опубликовал финансовые условия сделки.
"Бенфика" заплатит за 22-летнего украинского вратаря 10 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов.
О 40% от следующей продажи Трубина, о котором ранее писали СМИ, в документе не сказано.
Также указана клаусула, которая прописана в контракте Трубина. Она составляет 100 миллионов евро. Контракт украинца с "Бенфикой" рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.
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