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Трубин в Бенфике. 10+1 млн за трансфер. 100 млн клаусула

Премьер-лига
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Известны финансовые условия

Трубин в Бенфике. 10+1 млн за трансфер. 100 млн клаусула

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В четверг, 10 августа, "Бенфика" объявила о подписании голкипера "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Португальский клуб опубликовал финансовые условия сделки.

"Бенфика" заплатит за 22-летнего украинского вратаря 10 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов.

О 40% от следующей продажи Трубина, о котором ранее писали СМИ, в документе не сказано.

Также указана клаусула, которая прописана в контракте Трубина. Она составляет 100 миллионов евро. Контракт украинца с "Бенфикой" рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка

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