Трубин в Бенфике. 10+1 млн за трансфер. 100 млн клаусула

В четверг, 10 августа, "Бенфика" объявила о подписании голкипера "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Португальский клуб опубликовал финансовые условия сделки.

"Бенфика" заплатит за 22-летнего украинского вратаря 10 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов.

О 40% от следующей продажи Трубина, о котором ранее писали СМИ, в документе не сказано.

Также указана клаусула, которая прописана в контракте Трубина. Она составляет 100 миллионов евро. Контракт украинца с "Бенфикой" рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.