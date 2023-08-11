Тете официально перешел в стан чемпиона Турции

"Галатасарай" официально объявил о переходе экс-вингера "Шахтера" Тете.

Сообщалось, что Тете подпишет контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Была информация, что годовая зарплата бразильца составит 2,8 миллиона евро. Также бразильский футболист получит подписной бонус в размере 3,1 миллиона евро.

Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".

Напомним, Тете покинул "Шахтер", использовав специальное правило ФИФА о возможности приостановки контракта с украинским клубом после начала полномасштабной войны.

В прошлом сезоне "Галатасарай" выиграл турецкую Суперлигу.