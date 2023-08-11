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Тете официально перешел в стан чемпиона Турции
Бразилец приостановил контракт с донецким клубом
Фото:galatasaray.org
"Галатасарай" официально объявил о переходе экс-вингера "Шахтера" Тете.
Сообщалось, что Тете подпишет контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Была информация, что годовая зарплата бразильца составит 2,8 миллиона евро. Также бразильский футболист получит подписной бонус в размере 3,1 миллиона евро.
Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".
Напомним, Тете покинул "Шахтер", использовав специальное правило ФИФА о возможности приостановки контракта с украинским клубом после начала полномасштабной войны.
В прошлом сезоне "Галатасарай" выиграл турецкую Суперлигу.
✍️ Tetê, Galatasaray’da! ????❤️ pic.twitter.com/yAQ3ngxQXu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2023
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