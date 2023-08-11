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Тете официально перешел в стан чемпиона Турции

Премьер-лига
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Бразилец приостановил контракт с донецким клубом

Тете официально перешел в стан чемпиона Турции

Фото:galatasaray.org

Новина українською

"Галатасарай" официально объявил о переходе экс-вингера "Шахтера" Тете.

Сообщалось, что Тете подпишет контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Была информация, что годовая зарплата бразильца составит 2,8 миллиона евро. Также бразильский футболист получит подписной бонус в размере 3,1 миллиона евро.

Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".

Напомним, Тете покинул "Шахтер", использовав специальное правило ФИФА о возможности приостановки контракта с украинским клубом после начала полномасштабной войны.

В прошлом сезоне "Галатасарай" выиграл турецкую Суперлигу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
galatasaray.org

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