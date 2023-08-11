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Александрия объявила о подписании экзотического легионера
Эквадорец продолжит карьеру в Украину
Фото: ФК Олександрія
Эквадорский левый защитник Хосе Эрнандес стал игроком "Александрии", сообщает официальный сайт клуба.
26-летний футболист арендован у "Макары". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа игрока.
Эрнандес всю карьеру провел на родине, выступал за 8 разных клубов. В последнее время он принадлежал "Эмелеку", с января играл на правах аренды в "Гуаласао". На его счету 14 матчей - без результативных действий.
Transfermarkt оценивает эквадорца в 400 тысяч евро.
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