Александрия объявила о подписании экзотического легионера

Эквадорский левый защитник Хосе Эрнандес стал игроком "Александрии", сообщает официальный сайт клуба.

26-летний футболист арендован у "Макары". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа игрока.

Эрнандес всю карьеру провел на родине, выступал за 8 разных клубов. В последнее время он принадлежал "Эмелеку", с января играл на правах аренды в "Гуаласао". На его счету 14 матчей - без результативных действий.

Transfermarkt оценивает эквадорца в 400 тысяч евро.