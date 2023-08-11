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Александрия объявила о подписании экзотического легионера

Премьер-лига
(1 голосов)

Эквадорец продолжит карьеру в Украину

Александрия объявила о подписании экзотического легионера

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Эквадорский левый защитник Хосе Эрнандес стал игроком "Александрии", сообщает официальный сайт клуба.

26-летний футболист арендован у "Макары". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа игрока.

Эрнандес всю карьеру провел на родине, выступал за 8 разных клубов. В последнее время он принадлежал "Эмелеку", с января играл на правах аренды в "Гуаласао". На его счету 14 матчей - без результативных действий.

Transfermarkt оценивает эквадорца в 400 тысяч евро.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
11.08.2023 в 09:38
"Олександрия"почему берём из Эквадура,уж лучше из Гваделупы?!Почему своих не замечаем.а берём мусор из латинос?!Слава Украине и её вболивальныкам!
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