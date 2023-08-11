Черноморец вновь арендовал Авагимяна

Полузащитник "Александрии" Артур Авагимян продолжит свое выступление за "Черноморец".

Как сообщает пресс-служба "горожан", одесский клуб вновь взял игрока в аренду. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Прошлый сезон Авагимян провел также в аренде в "Черноморце". На счету полузащитника 2 результативные передачи в 12 поединках за одесситов. Его контракт с александрийцами действует до лета 2025 года.