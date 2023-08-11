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Черноморец вновь арендовал Авагимяна
Хавбек проведет еще один сезон за одесситов
Полузащитник "Александрии" Артур Авагимян продолжит свое выступление за "Черноморец".
Как сообщает пресс-служба "горожан", одесский клуб вновь взял игрока в аренду. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Прошлый сезон Авагимян провел также в аренде в "Черноморце". На счету полузащитника 2 результативные передачи в 12 поединках за одесситов. Его контракт с александрийцами действует до лета 2025 года.
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Источник:ФК Олександрія
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Комментарии (1)
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Виктор М (Б-Днестр.) (Белгород-Днестровски)
11.08.2023 в 12:15
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